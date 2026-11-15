Ηράκλειο: Τροχαίο στον Καρτερό - Σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο, στο νοσοκομείο ο μοτοσικλετιστής

Snapshot Στον Καρτερό σημειώθηκε τροχαίο με σύγκρουση μηχανής μεγάλου κυβισμού και SUV.

Τραυματίστηκε ένας 55χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο ΠΑΓΝΗ.

Οι συνθήκες του ατυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η υγεία του τραυματία δεν κινδυνεύει.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή του Καρτερού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μοτοσικλετιστή.

Όπως αναφέρει το cretalive,gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο τύπου SUV, με τραυματία τον 55χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίο διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή στο εφημερεύον νοσοκομείο του 55χρονου, η υγεία του οποίου δεν κινδυνεύει.

Οι συνθήκες κάτω από τι ςοποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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