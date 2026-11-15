Βόλος: Μαθητές μετέτρεψαν πλαστικά καπάκια σε έργο τέχνης και βραβεύτηκαν

Snapshot Μαθητές από τρία σχολεία του Βόλου δημιούργησαν ένα έργο τέχνης έξι μέτρων χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πλαστικά καπάκια με μήνυμα την ανακύκλωση.

Το έργο αποτύπωσε το λογότυπο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «ΣΗΜΑ – ΑΕΠ» και υλοποιήθηκε μέσα από διαθεματική συνεργασία μαθημάτων και σχολείων.

Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές από το 6ο Γυμνάσιο, το 3ο ΕΠΑΛ και το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου, που συνεργάστηκαν για την τοποθέτηση των καπακιών.

Το έργο προσφέρθηκε ως δώρο στους υπευθύνους του δικτύου και το 6ο Γυμνάσιο Βόλου τιμήθηκε με ειδική τιμητική διάκριση για τη συνεργασία και την πρωτότυπη δημιουργία.

Η δράση ανέδειξε τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών και την ανάγκη για νέα προσέγγιση στην ανακύκλωση πλαστικών καπακιών. Snapshot powered by AI

Ένα ξεχωριστό έργο τέχνης, με πρώτη ύλη εκατοντάδες πλαστικά καπάκια, δημιούργησαν μαθητές στον Βόλο, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα μπορεί να γίνει ένα δυνατό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Βόλου έδωσαν νέα ζωή σε χρωματιστά πλαστικά καπάκια, μετατρέποντάς τα σε ένα εντυπωσιακό έργο διαμέτρου έξι μέτρων. Η πρωτοβουλία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το σχολείο απέσπασε ειδική τιμητική διάκριση από το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο «Σημερινός Μαθητής, Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου» (ΣΗΜΑ – ΑΕΠ), σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Η ιδέα των μαθητών ήταν να αποτυπώσουν με φυσικό τρόπο το λογότυπο του δικτύου ΣΗΜΑ – ΑΕΠ, χρησιμοποιώντας πλαστικά καπάκια διαφορετικών χρωμάτων.

Για την υλοποίησή της, το προαύλιο του 6ου Γυμνασίου Βόλου μετατράπηκε σε ένα εργαστήριο βιωματικής μάθησης, όπου οι μαθητές αξιοποίησαν γνώσεις από τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τα Καλλιτεχνικά και την Πληροφορική.

Όπως εξήγησε η διευθύντρια του σχολείου, Νίκη Χατζηκυριάκου, το εγχείρημα είχε διαθεματικό χαρακτήρα και κατέληξε στη δημιουργία ενός έργου τέχνης έξι μέτρων.

Η συνεργασία τριών σχολείων και η γιορτή στο προαύλιο

Στην προσπάθεια συμμετείχαν, εκτός από το 6ο Γυμνάσιο, το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου και το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Συνολικά, 20 μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου από το 3ο ΕΠΑΛ και 20 μαθητές της Ε΄ Δημοτικού από το 30ό Δημοτικό συνεργάστηκαν με τα παιδιά του Γυμνασίου, τοποθετώντας ένα προς ένα τα χρωματιστά καπάκια.

Η δημιουργική δράση εξελίχθηκε σε γιορτή με χορό και τραγούδια, με όλους τους μαθητές να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του έργου.

Το έργο έγινε δώρο και το σχολείο βραβεύτηκε

Το έργο, η δημιουργία του οποίου καταγράφηκε και σε βίντεο, προσφέρθηκε ως δώρο στους υπευθύνους του δικτύου ΣΗΜΑ – ΑΕΠ, τον πρόεδρο Ν. Ζαρκαδούλα και την αντιπρόεδρο και συντονίστρια Τόνια Παπατριανταφύλλου.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι μαθητές ανέδειξαν τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την ανακύκλωση, σε μια περίοδο που τα πλαστικά καπάκια έχουν πάψει πλέον να ανακυκλώνονται με τον τρόπο που γινόταν παλαιότερα.

Η προσπάθεια αναγνωρίστηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση του δικτύου στην Αθήνα, όπου το 6ο Οικολογικό - Αειφόρο Γυμνάσιο Βόλου τιμήθηκε με την «Ειδική Τιμητική Διάκριση» ως Συντονιστικό Σχολείο Διασχολικής Συνεργασίας τριών σχολείων και καλών πρακτικών, αλλά και για την πρωτότυπη δημιουργία του λογοτύπου.

Τη διάκριση παρέλαβε η διευθύντρια του σχολείου από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλική Ζιάκα.

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