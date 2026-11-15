Βόλος: Μαθητές μετέτρεψαν πλαστικά καπάκια σε έργο τέχνης και βραβεύτηκαν

Μαθητές από τρία σχολεία συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου έργου  

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βόλος: Μαθητές μετέτρεψαν πλαστικά καπάκια σε έργο τέχνης και βραβεύτηκαν
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μαθητές από τρία σχολεία του Βόλου δημιούργησαν ένα έργο τέχνης έξι μέτρων χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πλαστικά καπάκια με μήνυμα την ανακύκλωση.
  • Το έργο αποτύπωσε το λογότυπο του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου «ΣΗΜΑ – ΑΕΠ» και υλοποιήθηκε μέσα από διαθεματική συνεργασία μαθημάτων και σχολείων.
  • Στην πρωτοβουλία συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές από το 6ο Γυμνάσιο, το 3ο ΕΠΑΛ και το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου, που συνεργάστηκαν για την τοποθέτηση των καπακιών.
  • Το έργο προσφέρθηκε ως δώρο στους υπευθύνους του δικτύου και το 6ο Γυμνάσιο Βόλου τιμήθηκε με ειδική τιμητική διάκριση για τη συνεργασία και την πρωτότυπη δημιουργία.
  • Η δράση ανέδειξε τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών και την ανάγκη για νέα προσέγγιση στην ανακύκλωση πλαστικών καπακιών.
Snapshot powered by AI

Ένα ξεχωριστό έργο τέχνης, με πρώτη ύλη εκατοντάδες πλαστικά καπάκια, δημιούργησαν μαθητές στον Βόλο, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα μπορεί να γίνει ένα δυνατό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Βόλου έδωσαν νέα ζωή σε χρωματιστά πλαστικά καπάκια, μετατρέποντάς τα σε ένα εντυπωσιακό έργο διαμέτρου έξι μέτρων. Η πρωτοβουλία τους δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς το σχολείο απέσπασε ειδική τιμητική διάκριση από το Διεθνές Θεματικό Δίκτυο «Σημερινός Μαθητής, Αυριανός Ενεργός Πολίτης του Κόσμου» (ΣΗΜΑ – ΑΕΠ), σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Η ιδέα των μαθητών ήταν να αποτυπώσουν με φυσικό τρόπο το λογότυπο του δικτύου ΣΗΜΑ – ΑΕΠ, χρησιμοποιώντας πλαστικά καπάκια διαφορετικών χρωμάτων.

kapakia.jpg

Για την υλοποίησή της, το προαύλιο του 6ου Γυμνασίου Βόλου μετατράπηκε σε ένα εργαστήριο βιωματικής μάθησης, όπου οι μαθητές αξιοποίησαν γνώσεις από τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τα Καλλιτεχνικά και την Πληροφορική.

Όπως εξήγησε η διευθύντρια του σχολείου, Νίκη Χατζηκυριάκου, το εγχείρημα είχε διαθεματικό χαρακτήρα και κατέληξε στη δημιουργία ενός έργου τέχνης έξι μέτρων.

Η συνεργασία τριών σχολείων και η γιορτή στο προαύλιο

Στην προσπάθεια συμμετείχαν, εκτός από το 6ο Γυμνάσιο, το 3ο ΕΠΑΛ Βόλου και το 30ό Δημοτικό Σχολείο Βόλου.

Συνολικά, 20 μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου από το 3ο ΕΠΑΛ και 20 μαθητές της Ε΄ Δημοτικού από το 30ό Δημοτικό συνεργάστηκαν με τα παιδιά του Γυμνασίου, τοποθετώντας ένα προς ένα τα χρωματιστά καπάκια.

Η δημιουργική δράση εξελίχθηκε σε γιορτή με χορό και τραγούδια, με όλους τους μαθητές να συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του έργου.

4-1.jpg

Το έργο έγινε δώρο και το σχολείο βραβεύτηκε

Το έργο, η δημιουργία του οποίου καταγράφηκε και σε βίντεο, προσφέρθηκε ως δώρο στους υπευθύνους του δικτύου ΣΗΜΑ – ΑΕΠ, τον πρόεδρο Ν. Ζαρκαδούλα και την αντιπρόεδρο και συντονίστρια Τόνια Παπατριανταφύλλου.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, οι μαθητές ανέδειξαν τη σημασία της επαναχρησιμοποίησης υλικών, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για την ανακύκλωση, σε μια περίοδο που τα πλαστικά καπάκια έχουν πάψει πλέον να ανακυκλώνονται με τον τρόπο που γινόταν παλαιότερα.

3-3.jpg

Η προσπάθεια αναγνωρίστηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση του δικτύου στην Αθήνα, όπου το 6ο Οικολογικό - Αειφόρο Γυμνάσιο Βόλου τιμήθηκε με την «Ειδική Τιμητική Διάκριση» ως Συντονιστικό Σχολείο Διασχολικής Συνεργασίας τριών σχολείων και καλών πρακτικών, αλλά και για την πρωτότυπη δημιουργία του λογοτύπου.

Τη διάκριση παρέλαβε η διευθύντρια του σχολείου από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλική Ζιάκα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μέχρι πότε πρέπει να κάνουν αίτηση οι αγρότες για τις επιδοτήσεις - Όλες οι προθεσμίες

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Τουρνάς: Στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο πυροσβέστες που σκοτώθηκαν στο Ζεφύρι

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σαρηγιάννης: Ετήσια συντήρηση στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου - Έλεγχοι ανά εξάμηνο σε σχολεία

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 21χρονοι έκρυβαν πάνω από 2 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα - Χειροπέδες και σε έναν 40χρονο

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

14:50WHAT THE FACT

Αρχαίοι τάφοι αποκαλύπτουν πώς γεννήθηκε η κοινωνική ανισότητα στην Ευρώπη πριν από 5.000 χρόνια

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μαθητές μετέτρεψαν πλαστικά καπάκια σε έργο τέχνης και βραβεύτηκαν - Το μήνυμα για την ανακύκλωση

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Σδούκου κατά ΠΑΣΟΚ και αντιπολίτευσης - «Δεν είναι πιο έντιμο να λες την αλήθεια;»

14:21LIFESTYLE

«Γράφεις στη Βίσση ή όχι;» - Η Ναταλία Γερμανού απάντησε αν ετοιμάζει τραγούδια για την τραγουδίστρια

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

14:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζω καθημερινά με αδρεναλίνη – Αυτή τη δουλειά την ερωτεύεσαι με πάθος, αλλιώς δεν την κάνεις - Όσες ζωές και να είχα θα την επέλεγα ξανά»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα και άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα

13:42LIFESTYLE

Βαγγέλης Κακουριώτης: «Στα 16 μου έρχονταν θαυμαστές κάτω από το σπίτι μου»

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον διοικητή της Ταξιαρχίας της Ράφα της Χαμάς

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Σάμο: «Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται»

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Καταδικάστηκαν σε θάνατο οι τρεις δράστες της επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

«Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω, πρόσεχε το παιδί μας» - Συγκλονίζει ο σύζυγος της 36χρονης που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Καματερό

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Πώς γράφτηκε η τραγωδία στο Ζεφύρι: Τα τελευταία λεπτά του Ηλία και του Γιώργου - Τι εξετάζουν οι Αρχές

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 78-73: Άνετη επικράτηση και τώρα το μυαλό στη «διαβολοβδομάδα»

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Φύγε από εδώ» - Επεισόδιο μεταξύ του σύζυγου της 36χρονης και του οδηγού του αυτοκινήτου

11:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταστήματα: Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά μέχρι το τέλος του 2026 - Όλες οι ημερομηνίες

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Στην Ευελπίδων οι τρεις συλληφθείσες για τη φονική πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς πυροσβέστες - Αναζητείται ο 44χρονος σύντροφος της

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο θάνατος του βουλευτή Χατζηπέτρου σε μονομαχία με τον υπουργό Στάη το 1904

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Φαινόταν υποσιτισμένο λόγω μεταβολισμού» - Προκλητικοί οι προφυλακισμένοι γονείς του βρέφους

13:06LIFESTYLE

Πάνος Κοκκινόπουλος: «Δεν πρόλαβα να πω στον Μαζωνάκη ότι θα έπαιζε στην καινούρια μου σειρά»

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση «Χωριάτικο»: Οι 17 επιχειρήσεις στη Μύκονο, τα beach bars και τα χρέη στη Ρόδο

18:48ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα - Πότε αναμένεται νέα ψυχρή εισβολή

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Επεκτείνεται από τη Δευτέρα σε πέντε νέους κλάδους

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

00:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες – Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Μαριάνα Κατσιμίχα τραγούδησε Μαζωνάκη σε live στη Θεσσαλονίκη και συγκίνησε - Το βίντεο που έγινε viral

14:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζω καθημερινά με αδρεναλίνη – Αυτή τη δουλειά την ερωτεύεσαι με πάθος, αλλιώς δεν την κάνεις - Όσες ζωές και να είχα θα την επέλεγα ξανά»

14:21LIFESTYLE

«Γράφεις στη Βίσση ή όχι;» - Η Ναταλία Γερμανού απάντησε αν ετοιμάζει τραγούδια για την τραγουδίστρια

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 25 Νοεμβρίου: Ποιοι θα συμμετάσχουν και τι δεν θα λειτουργήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ