Βόλος: 13χρονη ήπιε χλωρίνη - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο

Η ανήλικη επέστρεψε στο Αχιλλοπούλειο μετά τη νοσηλεία της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Newsroom

Βόλος: 13χρονη ήπιε χλωρίνη - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 13χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από κατάποση χλωρίνης.
  • Αρχικά μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένες εξετάσεις.
  • Μετά τη λήψη ειδικής αγωγής, η ανήλικη επέστρεψε στο Νοσοκομείο Βόλου για συνεχιζόμενη νοσηλεία.
  • Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την κατάσταση της 13χρονης.
Snapshot powered by AI

Στο Νοσοκομείο Βόλου συνεχίζεται η νοσηλεία μιας 13χρονης που κατάπιε χλωρίνη, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί την κατάστασή της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Αχιλλοπούλειο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ώστε να πραγματοποιηθούν πρόσθετες εξετάσεις και εξειδικευμένη αξιολόγηση, σύμφωνα με τον taxydromos.gr.

Αφού έλαβε ειδική αγωγή, επέστρεψε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της Γιου Τινγκ: Άφαντος και ο μεσίτης που την αναζητούσε - Νέο υλικό από τις τελευταίες κινήσεις της 50χρονης

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: Τα τρία ιδιόχειρα σημειώματα με τα ονόματα αθλητών - Τι αναγράφεται στα «τεφτέρια»

17:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καλοκαίρι» μέσα στον Νοέμβριο με 28 βαθμούς Κελσίου – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σωματοφύλακας ηγέτη της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε συναγωγές της Ευρώπης - «Αιματοβαμμένο μήνυμα προς τον Νετανιάχου»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 13χρονη ήπιε χλωρίνη - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο

17:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Προσωρινά κρατούμενοι δύο κατηγορούμενοι για εκβίαση επιχειρηματία

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

17:28LIFESTYLE

Μια γυναίκα spoiler: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινέτα: Έκρυβε σε σπηλιά-καβάτζα πάνω από 12 κιλά κάνναβης – Πώς εντοπίστηκε 47χρονος

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης για το κόψιμο μίας ελιάς: «Άμα σηκωθώ πάνω, νούμερο»

17:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαδοπούλου: Η επιστροφή των πρώτων 53ων κειμηλίων από τη Βουλγαρία είναι η αρχή

17:09ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σιατίστης: «Δεν γίνεται να είμαστε ευσεβείς στην εκκλησία και να κοιτάμε μόνο την τσέπη μας στη ζωή»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα»

17:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λυκαβηττός: Συλλήψεις οδηγών που έκαναν drift – 30 παραβάσεις σε επιχείρηση της Τροχαίας

17:00ΥΓΕΙΑ

Πιστεύετε ότι το κρύο σας αρρωσταίνει; Η αλήθεια πίσω από 4 διαδεδομένους μύθους για τον χειμώνα

16:41LIFESTYLE

Πέμπτο διαζύγιο για τον θρύλο των «Pink Floyd» Ρότζερ Γουότερς μετά από 5 χρόνια γάμου

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του

16:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Μετέφερε 86 κιλά κάνναβης με το αυτοκίνητό της

16:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείνει στις 18:00 η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού

16:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπερψηφίστηκαν τα 17 άρθρα του νομοσχεδίου Πιερρακάκη για τα μέτρα της ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νεκρή 38χρονη – Aυτοκτόνησε στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στην Ερμού

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση μεταξύ Ευαγγελάτου και Δημητρακόπουλου για την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα: «Αν στριμωχτήκατε, πείτε μου να σταματήσουμε την κουβέντα»

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Μία εικόνα, χίλιες λέξεις: Η αμήχανη στιγμή του «θερμού» Μακρόν με την «ψυχρή» Ισλανδή πρωθυπουργό

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Πακιστάν: Τίγρης κατασπάραξε TikΤοκer - Σκληρό βίντεο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

15:42ΚΟΣΜΟΣ

«Με ανάγκαζε να βουρτσίζω τα δόντια μου μέχρι να ματώσουν»: Ανατριχιαστική εξομολόγηση πρώην συντρόφου του Ράσελ Μπραντ

17:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καλοκαίρι» μέσα στον Νοέμβριο με 28 βαθμούς Κελσίου – Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο δημοτικό συμβούλιο Παλλήνης για το κόψιμο μίας ελιάς: «Άμα σηκωθώ πάνω, νούμερο»

16:41LIFESTYLE

Πέμπτο διαζύγιο για τον θρύλο των «Pink Floyd» Ρότζερ Γουότερς μετά από 5 χρόνια γάμου

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους: Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που δύο φρουροί καταρρέουν δίπλα στον Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Οδυσσέας Δήμας: «Οι ουσίες δεν είναι αναβολικά» λέει ο δικηγόρος του

12:18WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Ιστορική ανακάλυψη στα βάθη του ωκεανού μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια οικονομία

17:28LIFESTYLE

Μια γυναίκα spoiler: Η Μαρίνα εσπευσμένα στο νοσοκομείο

14:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

LIVEBLOG: Σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών της Microsoft 365, αλλά τα προβλήματα παραμένουν - «Κάποια mail δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους»

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινέτα: Έκρυβε σε σπηλιά-καβάτζα πάνω από 12 κιλά κάνναβης – Πώς εντοπίστηκε 47χρονος

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο Κρήτης: Άγρια επίθεση σκύλου σε 45χρονο - Του έσκισε τα ρούχα και τον γέμισε πληγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ