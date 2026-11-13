Βόλος: 13χρονη ήπιε χλωρίνη - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο
Η ανήλικη επέστρεψε στο Αχιλλοπούλειο μετά τη νοσηλεία της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένες εξετάσεις.
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- Μια 13χρονη νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Βόλου μετά από κατάποση χλωρίνης.
- Αρχικά μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένες εξετάσεις.
- Μετά τη λήψη ειδικής αγωγής, η ανήλικη επέστρεψε στο Νοσοκομείο Βόλου για συνεχιζόμενη νοσηλεία.
- Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την κατάσταση της 13χρονης.
Στο Νοσοκομείο Βόλου συνεχίζεται η νοσηλεία μιας 13χρονης που κατάπιε χλωρίνη, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί την κατάστασή της.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο Αχιλλοπούλειο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ώστε να πραγματοποιηθούν πρόσθετες εξετάσεις και εξειδικευμένη αξιολόγηση, σύμφωνα με τον taxydromos.gr.
Αφού έλαβε ειδική αγωγή, επέστρεψε στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
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Βόλος: 13χρονη ήπιε χλωρίνη - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο
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