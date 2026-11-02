Δολοφονία στην Κύπρο: Πέταξε το πτώμα της Όλγας στο λάκκο κι από πάνω έριξε χλωρίνη

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 61χρονης από τον 43χρονο Σύρο σύντροφό της

Δημήτρης Δρίζος

Δολοφονία στην Κύπρο: Πέταξε το πτώμα της Όλγας στο λάκκο κι από πάνω έριξε χλωρίνη
ΚΥΠΡΟΣ
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  • Ο 43χρονος δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα με σφυρί μετά από προσβολή για την καταγωγή του.
  • Το θύμα δέχτηκε πάνω από πέντε χτυπήματα στο κεφάλι, που προκάλεσαν βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση και θάνατο.
  • Ο δράστης πέταξε το πτώμα της σε λάκκο στο χωράφι του και έριξε χλωρίνη από πάνω της.
  • Παρά την ομολογία, οι ανακριτές συνεχίζουν τις έρευνες για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.
  • Ο Υπουργός Δικαιοσύνης συνεχάρη την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για τη διαχείριση της υπόθεσης.
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Συνεχίζουν να σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το στυγερό έγκλημα, με θύμα την 61χρονη Όλγα Βασιλίεβα από τη Ρωσία και δράστη τον 43χρονο άνδρα Συριακής καταγωγής με τον οποίο η άτυχη γυναίκα διατηρούσε δεσμό τους τελευταίους μήνες.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης προκαλούν αποτροπιασμό, καθώς το παζλ της νέας γυναικοκτονίας συμπληρώνεται μέσα από την κατάθεσή του.

Ο καθ’ ομολογία δράστης, λύγισε στην ανάκριση και ομολόγησε πως και γιατί σκότωσε την 61χρονη. Την κτύπησε με σφυρί στο κεφάλι γιατί τον πρόσβαλε -κατά τον ισχυρισμό του- και αφού άφησε το πτώμα της ένα ολόκληρο βράδυ στην οικία του την επόμενη μέρα το μετέφερε με το όχημα του στο χωράφι της στον Σαϊττά, όπου έριξε την σορό στο λάκκο. Το φονικό όπλο, το πέταξε σε πέργκολα που βρίσκεται στο χώρο της οικίας του.

«Με πρόσβαλε για την καταγωγή μου»

«Ανακρινόμενος ο ύποπτος εξέφρασε την επιθυμία όπως προβεί σε θεληματική κατάθεση κατά την οποία παραδέχθηκε ότι σκότωσε την Βασιλίεβα με τη χρήση σφυριού. Αφού συναντήθηκαν και βρίσκονταν στην οικία του αυτή τον πρόσβαλε με αποτέλεσμα ο ύποπτος να θυμώσει και να την κτυπήσει με σφυρί στο κεφάλι επιφέροντας της τον θάνατο» είπε χθες ο ανακριτής ενώπιον του Δικαστηρίου όπου οδηγήθηκε για δεύτερη φορά ο δράστης αντιμέτωπος με το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

Πληροφορίες μας, αναφέρουν ότι ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι η άτυχη γυναίκα τον πρόσβαλε για την καταγωγή του και αυτός θύμωσε.

Την έριξε στο λάκκο, της έριξε και χλωρίνη

Χθες, ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους διενήργησε τη νεκροτομή επί της σορού της άτυχης γυναίκας. Όπως κατέδειξε, ο θάνατος της επήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, προκληθείσα από αμβλύ και θλων όργανο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα χτυπήματα που δέχτηκε η Όλγα ήταν πάνω από πέντε, ωστόσο δε μπορεί αυτό να προσδιοριστεί ακόμα με σαφήνεια. Όλα τα χτυπήματα που δέχτηκε ήταν από μπροστά στο πρόσωπο και με τις δύο πλευρές του σφυριού

Ωστόσο οι πληροφορίες της Cyprus Times αναφέρουν ότι αφού την έριξε στο λάκκο, ο καθ’ ομολογία δολοφόνος, της έριξε από πάνω και χλωρίνη.

Ο 43χρονος τελεί υπό 8ήμερη κράτηση και παρά την ομολογία του, οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται προκειμένου να ολοκληρωθεί το παζλ της φρικτής αυτής υπόθεσης.

Χθες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής συνεχάρη τα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού για τους χειρισμούς στην υπόθεση.

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