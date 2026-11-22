Snapshot Η Ελλάδα νίκησε τον Παναμά 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ U17.

Ο Σιώζιος άνοιξε το σκορ στο 39', ενώ ο Εστέβις Λόπες ισοφάρισε στο 85' για τον Παναμά.

Η ελληνική ομάδα κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στο δεύτερο, δίνοντας χώρο στον αντίπαλο.

Ο Σαράφης Παπασαραφιανός πέτυχε το νικητήριο γκολ μετά από κλασικό τετ α τετ με τον τερματοφύλακα του Παναμά.

Ο τερματοφύλακας της Ελλάδας, Χρήστος Γείτονας, έκανε σημαντικές αποκρούσεις, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας. Snapshot powered by AI

Με τον ορισμό του buzzer beater, η Ελλάδα νίκησε 2-1 τον Παναμά και προκρίθηκε στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17 του Κατάρ. Ο Σαράφης Παπασαραφιανός πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων για την εθνική, που είχε προηγηθεί με τον Σιώζιος στο 39΄, ενώ ισοφάρισε ο Εστέβις Λόπες στο 85΄.

Η εθνική ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία. Όμως, πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο 39΄ όταν από λάθος του Λόπες ο Σιώζιος έκλεψε περίπου 20 μέτρα μακριά από την περιοχή του Παναμά. Ο αμυντικός του Ολυμπιακού σούταρε δυνατά, η μπάλα άλλαξε πορεία από σώμα αμυντικού και κατέληξε στα δίχτυα. Αμέσως μετά, οι Παναμέζοι έβγαλαν αντίδραση και μία βολίδα του Λούκας Νόρτε τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Χρήστου Γείτονα. Ήταν ένα «καμπανάκι» ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα το υπόλοιπο διάστημα του αγώνα, έστω κι αν ήταν ποιοτικά πολύ καλύτερη ομάδα.

Ετσι, στο β΄ ημίχρονο η εθνική έπαιξε χωρίς κανένα περιττό ρίσκο, έδωσε χώρο στον αντίπαλο και προσπάθησε να απειλήσει στη μετάβαση. Κινδύνεψε άμεσα όμως στο 77΄ με τον Γείτονα να βγάζει εκπληκτική απόκρουση στο βολέ του Εστέβις Λόπες. Στο 85΄ ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας και με κεφαλιά ισοφάρισε από κοντά. Στο 89΄ ο Αργυρίου νικήθηκε από τον Απαρίτσιο σε κλασικό τετ α τετ και στο 90+5΄ ο Σαράφης Παπασαραφιανός πέρασε και τον γκολκίπερ διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 και δίνοντας το έναυσμα για να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί!

Διαιτητής: Τζιανξίν Ντου (Κίνα)

Κίτρινες: Τσίγκας - Μαρούγο, Ινστουραϊν, Εστ. Λόπες, Ντομίνγκες

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Σιώζιος (90+1' Ψυρούκης), Λάβδας, Τσίγκας, Φιλιππιάδης, Μπινιάρης, Νέτο (46΄ Κων. Παπαδάκης), Καραγγέλης, Κώστογλου (67΄ Χαλδέζος), Σούβλατζης (67΄ Αργύριου), Νεμπής (82΄ Παπασαραφιανός)

ΠΑΝΑΜΑΣ (Φελίπε Μπαλόι): Απαρίτσιο, Ντομίνγκες, Μαρούγο, Άνταμς, Νόρτε (81΄ Χενεράλ), Ινστουραϊν (46΄ Ασπρίγια), Μαδούρο (67΄ Τουλ), Εσ. Λόπες, Κιρός, Τιάγκο Τσάλμερς (81΄ Μάτος), Μοράν (67' Τζ. Λόπες)

Πηγή: Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων