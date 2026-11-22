Snapshot Διεθνές κύκλωμα διακινούσε κλεμμένα τρακτέρ από την Ιταλία στη Ρουμανία μέσω Ελλάδας, χρησιμοποιώντας το λιμάνι της Ηγουμενίτσας ως βασικό σταθμό.

Το κύκλωμα παραποιούσε στοιχεία των τρακτέρ, όπως αριθμούς πλαισίου και έγγραφα, για να δυσκολεύει τον εντοπισμό της προέλευσής τους.

Στις 19 Νοεμβρίου 2026, συνελήφθησαν 14 άτομα και συνολικά 28 βρίσκονται υπό έρευνα, με τη συνεργασία Ιταλίας, Ρουμανίας και Europol.

Η έρευνα ξεκίνησε από την κλοπή ενός τρακτέρ τον Οκτώβριο του 2024 και συνεχίστηκε με παρακολουθήσεις και συλλογή ψηφιακών στοιχείων έως τον Ιούνιο του 2025.

Δεν προκύπτει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη εμπλοκή προσώπων στην Ελλάδα, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται. Snapshot powered by AI

Μια οργανωμένη επιχείρηση κλοπής και διακίνησης αγροτικών μηχανημάτων, με διαδρομή από την Ιταλία προς τη Ρουμανία μέσω Ελλάδας, αποκάλυψαν οι ιταλικές Αρχές. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε το λιμάνι του Μπρίντιζι για τη μεταφορά των κλεμμένων τρακτέρ στην ελληνική επικράτεια, πριν αυτά συνεχίσουν οδικώς προς τη ρουμανική αγορά.

Η υπόθεση συνδέεται άμεσα με την Ήπειρο, καθώς το λιμάνι της Ηγουμενίτσας αποτελούσε βασικό σταθμό στη διαδρομή που ακολουθούσε το διεθνές κύκλωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των ιταλικών Αρχών, τα κλεμμένα αγροτικά μηχανήματα μεταφέρονταν με φορτηγά στο λιμάνι του Μπρίντιζι, από όπου ταξίδευαν ακτοπλοϊκώς προς την Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια, τα φορτία διέσχιζαν οδικώς την Ελλάδα με τελικό προορισμό τη Ρουμανία, όπου τα μηχανήματα προορίζονταν για μεταπώληση.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Sant’Isidoro» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, υπό τον συντονισμό της Εισαγγελίας του Τράνι. Συνολικά 28 πρόσωπα βρίσκονται υπό έρευνα, ενώ 14 συνελήφθησαν.

Από τις κλοπές στην Ιταλία μέχρι τη μεταπώληση στη Ρουμανία

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο κλοπής και μεταπώλησης αγροτικών μηχανημάτων, με δραστηριότητα στην Απουλία και σε γειτονικές περιοχές της νότιας Ιταλίας.

Τα κλεμμένα τρακτέρ δεν οδηγούνταν απευθείας στο εξωτερικό. Προηγούνταν μια διαδικασία παραποίησης των στοιχείων τους, ώστε να δυσκολεύεται ο εντοπισμός της πραγματικής προέλευσής τους.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να προχωρούσαν σε:

Αλλοίωση ή επαναχάραξη των αριθμών πλαισίου.

Αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Πλαστογράφηση αδειών κυκλοφορίας και συνοδευτικών εγγράφων.

Μεταφορά των μηχανημάτων με φορτηγά προς τη Ρουμανία, όπου προορίζονταν για μεταπώληση.

Με τον τρόπο αυτό, μηχανήματα που είχαν αφαιρεθεί παράνομα μπορούσαν να εμφανίζονται στην αγορά με φαινομενικά νόμιμα στοιχεία.

Η μεταφορά τους γινόταν μέσω του λιμανιού του Μπρίντιζι, από όπου τα φορτηγά επιβιβάζονταν σε πλοία με προορισμό την Ελλάδα. Στη συνέχεια ακολουθούσαν οδική διαδρομή προς τη Ρουμανία.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επτά κλεμμένα αγροτικά μηχανήματα, καθώς και πλαστά έγγραφα κυκλοφορίας.

Το κλεμμένο τρακτέρ που αποκάλυψε το κύκλωμα

Η έρευνα ξεκίνησε από την κλοπή ενός τρακτέρ στις 29 Οκτωβρίου 2024, στην περιοχή Μπάντσι της επαρχίας Ποτέντσα.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα εντοπίστηκε σχεδόν δύο μήνες αργότερα στην Κανόζα της Απουλίας. Η εξέταση των στοιχείων του οδήγησε τους Καραμπινιέρους σε μια ευρύτερη έρευνα για οργανωμένο δίκτυο κλοπών και παράνομης διακίνησης αγροτικών μηχανημάτων.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν κυρίως από τον Δεκέμβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν παρακολουθήσεις, τηλεφωνικές υποκλοπές, εικόνες από κάμερες ασφαλείας και δεδομένα δορυφορικού εντοπισμού GPS.

Ως βάσεις δραστηριότητας της οργάνωσης προσδιορίστηκαν οι περιοχές Κανόζα ντι Πούλια και Σαν Φερντινάντο ντι Πούλια.

28 κατηγορούμενοι και συνεργασία με τη Europol

Στην υπόθεση εμπλέκονται 28 άτομα ηλικίας 24 έως 65 ετών, από τα οποία 17 είναι Ιταλοί και 11 Ρουμάνοι.

Τα δικαστικά μέτρα που εκδόθηκαν περιλαμβάνουν:

8 προσωρινές κρατήσεις σε φυλακή.

6 κατ’ οίκον περιορισμούς.

2 υποχρεώσεις διαμονής σε καθορισμένη περιοχή.

12 υποχρεώσεις τακτικής εμφάνισης στις αστυνομικές Αρχές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 100 Καραμπινιέροι, ενώ καθοριστική ήταν η συνεργασία με τη ρουμανική αστυνομία και η υποστήριξη της Europol.

Στη Ρουμανία εκτελέστηκαν πέντε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, με τις αστυνομικές επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας.

Η ελληνική διαδρομή στο μικροσκόπιο

Η διακίνηση των μηχανημάτων μέσω Ελλάδας αποτελεί ένα από τα στοιχεία της διεθνούς έρευνας. Οι ιταλικές Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τη μεταφορά των φορτίων από το Μπρίντιζι στην ελληνική επικράτεια και την περαιτέρω μετακίνησή τους προς τη Ρουμανία.

Από τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί στις ιταλικές πηγές δεν προκύπτει, πάντως, συγκεκριμένη εμπλοκή προσώπων στην Ελλάδα ούτε έχουν δοθεί λεπτομέρειες για ελέγχους ή εντοπισμό των φορτίων σε ελληνικά λιμάνια.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, ενώ οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

Πηγή: Epirusgate.gr