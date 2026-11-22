Snapshot Ένας 26χρονος στο Μενίδι έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταθμευμένα οχήματα στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως.

Ο δράστης χτύπησε με λοστό τους ιδιοκτήτες των οχημάτων όταν διαμαρτυρήθηκαν.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο 26χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και παράνομη χρήση όπλου.

Ο δράστης οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως στο Μενίδι, όταν ένας 26χρονος έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, αφού έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα.

Μάλιστα, όταν εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν, έβγαλε λοστό από το αυτοκίνητο και τους χτύπησε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο.

Οι τραυματίες έφεραν χτυπήματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ ο δράστης συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και περί όπλων και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα.

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