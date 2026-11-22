Snapshot Μία 17χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Λεμεσό κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Η ανήλικη βρέθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου και παρά τις προσπάθειες επαναφοράς, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μαθητές και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου κατέθεσαν στην αστυνομία από την πρώτη στιγμή, και οι έρευνες συνεχίζονται.

Η νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί τη Δευτέρα για να καθοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Την υπόθεση διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε σε σχολική εκδρομή στη Λεμεσό της Κύπρου, καθώς εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου μία 17χρονη μαθήτρια.

Η ανήλικη εντοπίστηκε κατά τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου, όπως ααφέρει το philenews, με τη διοίκηση του ξενοδοχείου να ειδοποιεί την αστυνομία της Κύπρου. Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου, τα μέλη του οποίου επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Μαθητές και εργαζόμενοι του ξενοδοχείου κλήθηκαν να καταθέσουν από την πρώτη στιγμή, ενώ σήμερα συνεχίζονται οι διαδικασίες για να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Σημειώνεται ότι το Σαββατοκύριακο στην Κακοπετριά Λεμεσού είχαν μεταβεί μαθητές από περίπου πέντε με έξι σχολεία της επαρχίας Λεμεσού.

Τη Δευτέρα αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σορού, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Την υπόθεση διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

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