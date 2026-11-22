Snapshot Έσπασε αγωγός ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στο κέντρο της Αθήνας.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αμερικής από την Πανεπιστημίου έως την Ακαδημίας.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα. Snapshot powered by AI

Έσπασε αγωγός ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Αμερικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αμερικής, από το ύψος της οδού Πανεπιστημίου έως το ύψος της οδού Ακαδημίας.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

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