Το νέο Hyundai IONIQ 3 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Η σχεδίασή του ακολουθεί τη φιλοσοφία Art of Steel της Hyundai, με αμάξωμα που χαρακτηρίζεται Aero Hatch και αεροδυναμικό συντελεστή Cd 0,263
Το νέο Hyundai IONIQ 3 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας την γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της κορεατικής εταιρείας. Πρόκειται για την πιο προσιτή πρόταση της γκάμας των IONIQ, η οποία συνδυάζει τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις με μεγάλους χώρους, σύγχρονες τεχνολογίες και δύο επιλογές μπαταρίας.
Μετά την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση Auto Athina 2026, το IONIQ 3 είναι πλέον διαθέσιμο σε πέντε συνδυασμούς εξοπλισμού και μπαταρίας. Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027.
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