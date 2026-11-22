Το νέο Hyundai IONIQ 3 ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας την γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων της κορεατικής εταιρείας. Πρόκειται για την πιο προσιτή πρόταση της γκάμας των IONIQ, η οποία συνδυάζει τις περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις με μεγάλους χώρους, σύγχρονες τεχνολογίες και δύο επιλογές μπαταρίας.

Μετά την πρώτη του εμφάνιση στην έκθεση Auto Athina 2026, το IONIQ 3 είναι πλέον διαθέσιμο σε πέντε συνδυασμούς εξοπλισμού και μπαταρίας. Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους επτά φιναλίστ για τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027.

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