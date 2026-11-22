Snapshot Το κύκλωμα φοροδιαφυγής προκάλεσε ζημία 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο μέσω 8 εταιρειών που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια και υποβάλλαν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.

Δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της διακίνησης χρημάτων και έδιναν εγκρίσεις για αναλήψεις άνω των 600.000 ευρώ χωρίς έλεγχο.

Η λογίστρια κατέθεσε ότι ο σύντροφος της χρησιμοποίησε παράνομα τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου της για να υποβάλει τις δηλώσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της, με σκοπό το οικονομικό όφελος και για να καλύψει χρέη.

Οι τραπεζικοί διευθυντές παραδέχτηκαν ότι γνώριζαν τους συναλλασσόμενους και ότι ένας από αυτούς άνοιγε λογαριασμούς για εικονικές εταιρείες. Snapshot powered by AI

Ζημιά ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο προκάλεσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής που είχε στήσει ένα δίκτυο με 8 εταιρείες – βιτρίνες προκειμένου να μην αποδίδει ΦΠΑ, να εκδίδει εικονικά τιμολόγια και να υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να εισπράττει επιστροφές φόρου.

Σύμφωνα με τις αρχές κομβικό ρόλο στην δράση του κυκλώματος είχαν δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων που διευκόλυναν την διακίνηση των χρημάτων από τις εταιρείες - «βιτρίνες».

Σύμφωνα με το Star, οι δύο τραπεζικοί διευθυντές έδιναν την έγκριση για ανάληψη ποσών που ήταν άνω των 600.000. Συνήθως σημείωναν ότι «έχει καλώς» και «δεν απαιτείται έγκριση» και τα χρήματα πήγαιναν στο κύκλωμα. Οι δύο τραπεζικοί φέρονται να έχουν παραδεχθεί ότι γνώριζαν τους συναλλασσόμενους και ότι ένας από αυτούς άνοιγε λογαριασμούς για εικονικές εταιρείες.

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση έχουν και οι λογιστές που υπέγραψαν τις φορολογικές δηλώσεις. Μάλιστα η μία λογίστρια στην κατάθεση της φέρεται να ανέφερε ότι δέχθηκε πιέσεις από τον σύντροφό της προκειμένου να υποβάλει δηλώσεις εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την υπόθεση.

Η κατάθεση της λογίστριας:

«Τον Μπ. τον γνωρίζω από τον σύντροφό μου καθώς είναι φίλοι. Τον Μάρτιο του 2026 ο σύντροφός μου, μού είπε ότι ο Μπ. επιθυμεί εγώ να υποβάλω τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων (εταιρειών) που σχετίζεται ο Δ.Π.

Ο σύντροφός μου αφού τον ρώτησα γιατί ο Μπ. θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ. Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τότε αυτός μου είπε να μην ανησυχώ και ότι τα χρήματα θα εκταμιεύονται διότι εμπλέκονταν και τραπεζικοί χωρίς να αναφέρει παραπάνω λεπτομέρειες.Αφού αρχικά αποδέχτηκε την άρνησή μου, στη συνέχεια μετά από κάποιες ημέρες επανήλθε πιέζοντας με να υποβληθούν συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι δηλώσεις. Εγώ και πάλι αρνήθηκα και μου ζήτησε τους κωδικούς taxisnet του συνεταίρου μου. Αρνήθηκα να δώσω τους κωδικούς του.

Τότε σύντροφός μου θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου, μου φώναζε, τσακωθήκαμε και φοβούμενη για την σωματική μου ακεραιότητα καθώς ήταν εκτός εαυτού, έφυγα από το σπίτι. Το περιστατικό έγινε στις 20 Μαρτίου 2026. Γύρισα στο σπίτι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, όπου και τον βρήκα εκεί. Μόλις με είδε μου είπε, ‘να ξέρεις οι δηλώσεις υποβλήθηκαν, τα κανόνισα μόνος μου, δεν σε έχω ανάγκη’.Τότε τον ρώτησα πως υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και από ποιον.

Εκείνος μου είπε ότι έψαξε στο γραφείο μου και βρήκε τους κωδικούς του συνεταίρου μου, στο σημειωματάριό μου. Διαπίστωσα ότι στον προσωπικό μου λογαριασμό, στο Viber είχαν σταλθεί και είχαν ληφθεί μηνύματα από και προς τον Μπ., και αναγράφονταν οι κωδικοί taxisnet του συνεταίρου μου.

Αυτά τα μηνύματα δεν τα απέστειλα εγώ. Μόλις τα είδα κατάλαβα ότι ο σύντροφός μου, τα έστειλε καθώς ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή μου. Τον ρώτησα γιατί τα έκανε αυτά και μου απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα που θα λάμβανε, γιατί χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να ξεπληρώσει τα χρέη του».