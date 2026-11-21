Snapshot Τη Δευτέρα θα ακυρωθεί η πλειονότητα των πτήσεων στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω κινητοποίησης προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η κινητοποίηση εργαζομένων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί μέρος πανεθνικής διαδήλωσης στο Βέλγιο.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποιεί για σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του και στην ομαλή διεξαγωγή του πτητικού προγράμματος. Snapshot powered by AI

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναμένει εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων τη Δευτέρα, καθώς μέρος του προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σχεδιάζει να συμμετάσχει σε εθνική διαδήλωση στο Βέλγιο.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών αναμένει, δυστυχώς, σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του κατά τη συγκεκριμένη ημέρα», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή του πτητικού προγράμματος, με την πλειονότητα των πτήσεων να οδηγείται σε ακύρωση.

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