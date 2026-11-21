Βέλγιο: Ακυρώνεται η πλειονότητα των πτήσεων τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών
Σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις αναμένονται τη Δευτέρα στο Βέλγιο, καθώς το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποιεί ότι θα ακυρωθεί η πλειονότητα των πτήσεων, λόγω της συμμετοχής εργαζομένων στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας σε πανεθνική κινητοποίηση
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- Τη Δευτέρα θα ακυρωθεί η πλειονότητα των πτήσεων στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών λόγω κινητοποίησης προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
- Η κινητοποίηση εργαζομένων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί μέρος πανεθνικής διαδήλωσης στο Βέλγιο.
- Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών προειδοποιεί για σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του και στην ομαλή διεξαγωγή του πτητικού προγράμματος.
Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αναμένει εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων τη Δευτέρα, καθώς μέρος του προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σχεδιάζει να συμμετάσχει σε εθνική διαδήλωση στο Βέλγιο.
«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών αναμένει, δυστυχώς, σημαντικές διαταραχές στη λειτουργία του κατά τη συγκεκριμένη ημέρα», αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι κινητοποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή του πτητικού προγράμματος, με την πλειονότητα των πτήσεων να οδηγείται σε ακύρωση.