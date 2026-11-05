Εκνευρισμός Μελόνι με τις Βρυξέλλες για το ουκρανικό: «Η Ευρώπη πρέπει να μιλά με ενιαία φωνή»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026

Snapshot Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει ενιαία φωνή για το ουκρανικό ζήτημα.

Η Μελόνι επικρίνει την έλλειψη συντονισμού στην Ευρώπη, που ενισχύει τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία.

Υπογραμμίζει ότι η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Η πρωθυπουργός διευκρινίζει ότι δεν επιδιώκει προσωπικό ή εθνικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για το ουκρανικό. Snapshot powered by AI

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επανήλθε στο θέμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ουκρανικό.

«Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, αναγκάζομαι να αναφερθώ και πάλι στο θέμα που έθιξα επανειλημμένα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εννοώ την ανάγκη, για την Ευρώπη, να μιλά με ενιαία φωνή για το ουκρανικό. Είναι άμεση, πλέον, ανάγκη», υπογραμμίζει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Δίνοντας την εικόνα μιας Ευρώπης η οποία προχωρά χωρίς συντονισμό, ευνοούμε εκείνους που επιθυμούν τη συνέχιση του πολέμου. Είναι απαράδεκτο, από τη στιγμή που διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και το μέλλον της ασφάλειάς μας».

«Δεν ζητώ μία θέση για την Ιταλία στο ένα ή στο άλλο σχήμα. Κάθε άλλο: αν αυτό μπορεί να καταστήσει εγκυρότερο το αίτημά μου, είμαι έτοιμη να διευκρινίσω ότι δεν ζητώ τον συγκεκριμένο ρόλο ούτε για εμένα, ούτε για την Ιταλία», καταλήγει η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.