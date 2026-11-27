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Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, ανακοίνωσε την αναβολή της τέταρτης Συνόδου Κορυφής για την Εταιρική Σχέση Αφρικής-Τουρκίας, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.

Η Σύνοδος θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία θα καθοριστεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης, της Τουρκίας και της Λιβύης.

Presidential Council Chairman Mohamed al-Menfi has notified the Chairperson of the African Union that the upcoming Africa-Turkey Summit—originally slated for December 8 and 9 in Tripoli —has been postponed. According to the note, a rescheduled date will be set as soon as possible following consultations among the African Union, Turkey, and host nation Libya. — The Libya Observer (@Lyobserver) November 27, 2026

Σε επιστολή του, με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου, προς τον πρόεδρο του Μπουρούντι και προεδρεύοντα της Αφρικανικής Ένωσης, Εβαρίστ Νταγισιμιγιέ, ο Αλ Μένφι εξήγησε ότι η απόφαση αναβολής ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστούν οι «κατάλληλες» συνθήκες για τη διεξαγωγή της Συνόδου.

Ο Λίβυος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η επιτυχία της διοργάνωσης προϋποθέτει «πλήρη και σαφή προετοιμασία», καθώς και «ευρεία συμμετοχή υψηλού επιπέδου» από τις ενδιαφερόμενες αφρικανικές χώρες.

Πρόσθεσε ότι η Λιβύη θα ξεκινήσει «άμεσες διαβουλεύσεις με την Αφρικανική Ένωση και την τουρκική πλευρά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες και να καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν νέα ημερομηνία».

Ο Αλ Μένφι εξέφρασε επίσης την προθυμία και το ενδιαφέρον της Λιβύης «να φιλοξενήσει οποιαδήποτε αφρικανική διοργάνωση» στο έδαφός της.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη Ερντογάν στην Τρίπολη

Στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη, επρόκειτο να συμμετάσχει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η επίσκεψή του θα συνέπιπτε με τα εγκαίνια του διεθνούς αεροδρομίου της λιβυκής πρωτεύουσας.

Οι πληροφορίες για πρόσκληση του Σαντάμ Χαφτάρ από τον Ερντογάν

Η ανακοίνωση του Αλ Μένφι έρχεται μετά από δημοσίευμα του The Geopolitical Desk, σύμφωνα με το οποίο στη Σύνοδο Κορυφής επρόκειτο να συμμετάσχει και ο Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγός της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμμετοχή του Σαντάμ Χαφτάρ θα πραγματοποιούνταν κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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