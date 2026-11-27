Λιβύη: Αναβάλλεται η Σύνοδος Αφρικής-Τουρκίας με τον Ερντογάν
Στον «αέρα» βρίσκεται η πραγματοποίηση της Συνόδου Κορυφής Αφρικής-Τουρκίας, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη
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Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μένφι, ανακοίνωσε την αναβολή της τέταρτης Συνόδου Κορυφής για την Εταιρική Σχέση Αφρικής-Τουρκίας, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 8 και 9 Δεκεμβρίου.
Η Σύνοδος θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία θα καθοριστεί κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης, της Τουρκίας και της Λιβύης.
Σε επιστολή του, με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου, προς τον πρόεδρο του Μπουρούντι και προεδρεύοντα της Αφρικανικής Ένωσης, Εβαρίστ Νταγισιμιγιέ, ο Αλ Μένφι εξήγησε ότι η απόφαση αναβολής ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστούν οι «κατάλληλες» συνθήκες για τη διεξαγωγή της Συνόδου.
Ο Λίβυος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η επιτυχία της διοργάνωσης προϋποθέτει «πλήρη και σαφή προετοιμασία», καθώς και «ευρεία συμμετοχή υψηλού επιπέδου» από τις ενδιαφερόμενες αφρικανικές χώρες.
Πρόσθεσε ότι η Λιβύη θα ξεκινήσει «άμεσες διαβουλεύσεις με την Αφρικανική Ένωση και την τουρκική πλευρά, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες και να καθοριστεί το συντομότερο δυνατόν νέα ημερομηνία».
Ο Αλ Μένφι εξέφρασε επίσης την προθυμία και το ενδιαφέρον της Λιβύης «να φιλοξενήσει οποιαδήποτε αφρικανική διοργάνωση» στο έδαφός της.
Η προγραμματισμένη επίσκεψη Ερντογάν στην Τρίπολη
Στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 8 και 9 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη, επρόκειτο να συμμετάσχει ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Η επίσκεψή του θα συνέπιπτε με τα εγκαίνια του διεθνούς αεροδρομίου της λιβυκής πρωτεύουσας.
Οι πληροφορίες για πρόσκληση του Σαντάμ Χαφτάρ από τον Ερντογάν
Η ανακοίνωση του Αλ Μένφι έρχεται μετά από δημοσίευμα του The Geopolitical Desk, σύμφωνα με το οποίο στη Σύνοδο Κορυφής επρόκειτο να συμμετάσχει και ο Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγός της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμμετοχή του Σαντάμ Χαφτάρ θα πραγματοποιούνταν κατόπιν πρόσκλησης του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.