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Την απουσία της ελιάς και του ελαιολάδου από το κιτ επιβίωσης 72 ωρών έθεσε στο επίκεντρο ο Νίκος Κουτσούκος, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα της Ελιάς στην Καλαμάτα.

«Διαμαρτυρόμαστε γιατί η ελιά και το ελαιόλαδο δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κιτ των 72 ωρών», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη να συμπεριληφθούν δύο προϊόντα με σημαντική διατροφική αξία και διαχρονική παρουσία στην ελληνική διατροφή.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα μετά το 2:50''





Ο Νίκος Κουτσούκος είναι διευθυντής του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας από το 2019 και σύμβουλος σε θέματα ελιάς και ελαιολάδου.

Η παρέμβασή του έγινε στο πλαίσιο της πρώτης διοργάνωσης των Kalamata Olive Days, που ξεκίνησαν φέτος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς, στις 26 Νοεμβρίου, με στόχο να καθιερωθούν ως ετήσιος θεσμός προβολής της μεσσηνιακής παραγωγής.

Στις δράσεις, που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, περιλαμβάνονταν γευσιγνωσίες και παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων, ενώ παρών ήταν και ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, επαγγελματικών και εμπορικών συλλόγων, της «Ένωσης Μεσσηνίας» και του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, με στόχο τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό και την εστίαση.

Σε μήνυμά του, ο δήμαρχος υπογράμμισε τη σημασία της ελιάς και του ελαιολάδου για την οικονομία και την ταυτότητα της περιοχής, εκφράζοντας την επιθυμία τα Kalamata Olive Days να αποτελέσουν έναν σταθερό ετήσιο θεσμό για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία.

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