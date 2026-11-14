Ελαιόλαδο: Κατρακύλησαν στα 3,5 ευρώ οι τιμές παραγωγού - Σε απόγνωση οι αγρότες

Παρά την αυξημένη φετινή παραγωγή και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, οι τιμές υποχώρησαν έως και 26,3% σε σύγκριση με πέρυσι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Ελαιόλαδο: Κατρακύλησαν στα 3,5 ευρώ οι τιμές παραγωγού - Σε απόγνωση οι αγρότες
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  • Η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου για το 2026-2027 εκτιμάται στους 300.000 τόνους, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, αλλά οι τιμές παραγωγού έχουν μειωθεί έως και 26,3%.
  • Οι τιμές παραγωγού έχουν υποχωρήσει από 5,95 ευρώ σε περίπου 3,5 ευρώ το κιλό σε βασικές περιοχές, προκαλώντας οικονομική πίεση στους παραγωγούς.
  • Οι ελαιοπαραγωγοί ζητούν παρεμβάσεις από την ΕΕ και την ελληνική πολιτεία, όπως αυστηρότερους ελέγχους εισαγωγών και οργανωμένη συγκέντρωση παραγωγής μέσω συνεταιρισμών.
  • Η Ισπανία εφαρμόζει μέτρο απόσυρσης του 12% της παραγωγής της για τη διαχείριση της αυξημένης προσφοράς, ενώ η Ιταλία ενεργοποιεί πρόγραμμα 300 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του αγροτικού τομέα.
  • Στην Τυνησία αναμένεται σημαντική μείωση της παραγωγής λόγω ξηρασίας, με συνέπειες στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου.
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Σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι Έλληνες ελαιοπαραγωγοί, καθώς η φετινή αύξηση της παραγωγής δεν συνοδεύεται από ανάλογη ενίσχυση του εισοδήματός τους. Αντίθετα, οι τιμές παραγωγού έχουν υποχωρήσει αισθητά, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στον αγροτικό κόσμο, την ώρα που η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την ελαιοκομική περίοδο 2026-2027, η ελληνική παραγωγή ελαιόλαδου εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τους 300.000 τόνους, έναντι 230.000 τόνων την προηγούμενη χρονιά. Η ανάκαμψη της σοδειάς, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και την απουσία σημαντικών ασθενειών, δημιουργεί προσδοκίες για ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Η εικόνα, ωστόσο, στην αγορά είναι εντελώς διαφορετική.

Από τα 5,95 ευρώ στα 3,5 ευρώ το κιλό

Η πτώση των τιμών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην πορεία της αγοράς μέσα σε λίγες εβδομάδες. Όπως ανέφερε ο ελαιοπαραγωγός Γιάννης Παυλάκος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, στις αρχές της φετινής περιόδου, πριν από περίπου ενάμιση μήνα, οι τιμές στη Νεάπολη Λακωνίας είχαν φτάσει έως και τα 5,95 ευρώ το κιλό για το αγουρέλαιο.

Στη συνέχεια, όμως, ακολούθησε σημαντική υποχώρηση. Σήμερα, σε βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπως η Λακωνία, η Μεσσηνία και η Κρήτη, οι τιμές κινούνται περίπου στα 3,5 ευρώ το κιλό. Σε άλλες περιοχές, οι παραγωγοί λαμβάνουν περίπου 3,6 ευρώ στην Κρήτη, 3,8 ευρώ στην Πελοπόννησο, ενώ στην Κέρκυρα οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 3,2 ευρώ το κιλό.

Η σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι ενδεικτική της πίεσης που δέχεται ο κλάδος. Στα μέσα Νοεμβρίου του 2025, η μέση τιμή παραγωγού για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα διαμορφωνόταν περίπου στα 4,75 ευρώ το κιλό. Η σημερινή εικόνα αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 26,3%.

Οι παραγωγοί ζητούν παρεμβάσεις

Η υποχώρηση των τιμών, σε συνδυασμό με τα αυξημένα αποθέματα και την περιορισμένη ζήτηση, έχει εντείνει την ανησυχία των παραγωγών. Πολλοί βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μην καλύψουν ούτε το κόστος της καλλιέργειας και της συγκομιδής, ενώ ορισμένοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να αφήσουν τον καρπό στα δέντρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», οι εκπρόσωποι του κλάδου ζητούν μέτρα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την ελληνική πολιτεία. Μεταξύ των προτάσεων που καταθέτουν περιλαμβάνονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις εισαγωγές από τρίτες χώρες, η εξέταση μέτρων για τη συγκράτηση των τιμών και η οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση της παραγωγής.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο των συνεταιρισμών. Όπως εξηγεί ο δήμαρχος Πλατανιά και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, Ιωάννης Μαλανδράκης, η συλλογική εμπορική διάθεση μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερους όρους πώλησης σε σύγκριση με τις μεμονωμένες συναλλαγές των παραγωγών.

Ο ίδιος περιγράφει μια αγορά με σημαντικά αποθέματα και περιορισμένη ζήτηση, επισημαίνοντας ότι οι χαμηλές τιμές δυσκολεύουν την προσπάθεια των ελαιοπαραγωγών να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, θέτει στο τραπέζι την ανάγκη να εξεταστούν μέτρα αποθεματοποίησης και παρεμβάσεις που θα αποτρέπουν την περαιτέρω συμπίεση των τιμών.

Η Ισπανία αποσύρει το 12% της παραγωγής

Η πίεση στην αγορά δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλες σημαντικές ελαιοπαραγωγικές χώρες της Μεσογείου, οι οποίες αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν την αυξημένη προσφορά και να προστατεύσουν τους παραγωγούς τους.

Στην Ισπανία, το υπουργείο Γεωργίας έχει προχωρήσει σε μέτρο υποχρεωτικής απόσυρσης από την αγορά ποσότητας που αντιστοιχεί στο 12% της παραγωγής της περιόδου 2026-2027. Με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, η ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε περίπου 188.000 τόνους, οι οποίοι θα πρέπει να αποθηκευτούν σε ειδικούς χώρους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Η ισπανική παραγωγή εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 1,6 εκατομμύρια τόνους, καταγράφοντας αύξηση 23% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πρόκειται, μάλιστα, για μία από τις μεγαλύτερες σοδειές στην ιστορία της χώρας.

Η Ιταλία ενεργοποιεί πρόγραμμα στήριξης

Στην Ιταλία, η προηγούμενη περίοδος ολοκληρώθηκε με αποθέματα περίπου 195.000 τόνων, ενώ η φετινή παραγωγή αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 260.000 και 290.000 τόνων, παρά την εκτιμώμενη μείωση κατά 15%-20% σε σύγκριση με πέρυσι.

Η τιμή του ιταλικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου έχει επίσης υποχωρήσει, διαμορφούμενη περίπου στα 4,8 ευρώ το κιλό. Η Ρώμη αντιδρά στις αδασμολόγητες εισαγωγές ελαιολάδου από την Τυνησία και παράλληλα ενεργοποιεί το πρόγραμμα Coltivaitalia, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει χρηματοδότηση για την ανανέωση των ελαιώνων, νέες φυτεύσεις ποικιλιών με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών υποδομών, με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ξηρασίας. Προβλέπονται επίσης πρόσθετοι πόροι για την αντιμετώπιση της ασθένειας της ξυλέλλας, καθώς και παρεμβάσεις για την προστασία των ελαιώνων με πιστοποιήσεις ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Μειωμένη παραγωγή αναμένει η Τυνησία

Διαφορετική είναι η εικόνα στην Τυνησία, όπου μετά την περσινή παραγωγή των περίπου 450.000 έως 500.000 τόνων, η φετινή σοδειά εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερη, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας. Οι εκτιμήσεις αγροτικών οργανώσεων τοποθετούν την παραγωγή μεταξύ 200.000 και 300.000 τόνων.

Οι εξελίξεις στις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται και η Ελλάδα. Για τους Έλληνες παραγωγούς, το ζητούμενο πλέον είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα περιορίσουν τις πιέσεις στις τιμές και θα διασφαλίσουν ότι η αυξημένη φετινή παραγωγή δεν θα μετατραπεί σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση.

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