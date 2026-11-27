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Ο Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει δοθεί η διερευνητική εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης κατηγόρησε σήμερα το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις με σκοπό να προκαλέσει νέες εκλογές.

Ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου - προθεσμία που μπορεί να παραταθεί κατά 14 ημέρες - για να σχηματίσει κυβέρνηση που θα αντικαταστήσει αυτήν του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τις βουλευτικές εκλογές που δεν έδωσαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κανένα κόμμα.

Ενώ το κεντρώο κόμμα Γιασάρ του Άιζενκοτ έχει καταλήξει σε συμφωνίες συνασπισμού με δύο άλλα κόμματα, εξακολουθεί να απέχει πολύ από τις 61 έδρες που απαιτούνται για πλειοψηφία.

Το Γιασάρ έχει επίσης πραγματοποιήσει συνομιλίες με το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου για μια πιθανή κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αλλά χωρίς σημαντική πρόοδο.

«Το Λικούντ (...) δεν δείχνει πρόθυμο για συμβιβασμό και, για δύο εβδομάδες, αρνείται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανακοίνωσή του σήμερα.

«Η συμπεριφορά τους υποδηλώνει ότι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μέχρι το τέλος της θητείας τους, να διχάσουν το μπλοκ της αλλαγής και να ωθήσουν το Ισραήλ προς νέες εκλογές υπό την ηγεσία της απερχόμενης κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Το πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ, το οποίο είναι πολύ ανομοιογενές, είναι διχασμένο μεταξύ εκείνων που θέλουν να σφυρηλατήσουν μια συμμαχία με υπερορθόδοξα κόμματα, εκείνων που τάσσονται υπέρ κομμάτων με αραβική πλειοψηφία και εκείνων που θέλουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το Λικούντ.

«Η ώρα για μια απόφαση πλησιάζει», δήλωσε σήμερα ο Άιζενκοτ, προσθέτοντας ότι ήταν ανοιχτός σε συζητήσεις αν το Λικούντ είναι «πραγματικά έτοιμο να αλλάξει πορεία».

Για «επικίνδυνη αριστερή κυβέρνηση» μιλά το Λικούντ

Από την πλευρά του, αυτό το δεξιό κόμμα κατηγόρησε τον Άιζενκοτ ότι εργάζεται για να σχηματίσει μια «επικίνδυνη αριστερή κυβέρνηση», ενώ παράλληλα δηλώνει τη δική του προθυμία να ενωθεί.

Το κόμμα Γιασάρ έχει μέχρι στιγμής συνάψει συμφωνίες συνασπισμού με το αριστερό κόμμα των Δημοκρατών και το δεξιό Ισραήλ Μπεϊτινού, δίνοντάς του συνολικά 36 έδρες στο κοινοβούλιο.

Σήμερα, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μανσούρ Αμπάς επικεφαλής του αραβικού κόμματος Ράαμ, αναμενόταν να αναγνωρίσει τη Χαμάς «τρομοκρατική» οργάνωση αύριο Σάββατο, ανοίγοντας ενδεχομένως το δρόμο για να ενταχθεί το κόμμα του σε έναν πιθανό συνασπισμό υπό την ηγεσία του Γιασάρ.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους συμμάχους του Άιζενκοτ αντιτίθενται στην ένταξη των κυρίως αραβικών κομμάτων, τα οποία κέρδισαν έναν πρωτοφανή αριθμό εδρών.

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