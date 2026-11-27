Snapshot Snapshot powered by AI

Το «πράσινο φως» έδωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Ιταλίας στη νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει στο εξής τη μπούρκα και το νικάμπ στα σχολεία της χώρας.

Η τροπολογία, που προωθήθηκε από την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, εγκρίθηκε με 142 ψήφους υπέρ έναντι 112 κατά.

Προηγουμένως, Γερουσία - η άνω βουλή του ιταλικού κοινοβουλίου - είχε υπερψηφίσει το συγκεκριμένο πακέτο μέτρων, αφού η Μελόνι είχε εισαγάγει αρχικά την απαγόρευση μπούρκας και νικάμπ μετά την περίοδο των θερινών διακοπών.

Ο περιορισμός είχε υιοθετηθεί σε πρώτη φάση μέσω διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο πλέον αντικαθίσταται από τον νέο νόμο.

Περιορισμός ξένων μαθητών στις τάξεις

Στην ίδια ρύθμιση, προβλέπεται, επίσης, η παρουσία των ξένων μαθητών στις τάξεις του πρώτου έτους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων να μην ξεπερνά το 30%.

Το όριο αυτό αφορά ανηλίκους χωρίς ιταλική υπηκοότητα, οι οποίοι έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας, δεν έχουν φοιτήσει επί τουλάχιστον δύο έτη σε ιταλικό νηπιαγωγείο και δεν γνωρίζουν επαρκώς την ιταλική γλώσσα.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να εξαιρεθούν από το μέτρο, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν φοιτήσει σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για τουλάχιστον τρία χρόνια.

Παράλληλα, θα επιβάλλεται στους γονείς των ξένων μαθητών η υποχρέωση εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας.

Το μέτρο θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2027-2028.

Διαβάστε επίσης