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Η Ευρυτανία γίνεται η πρώτη περιοχή της μη ακριτικής ηπειρωτικής Ελλάδας που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, μέσω του οποίου χορηγείται επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 ευρώ σε νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους.

Την επέκταση του προγράμματος ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά την επίσκεψή της στο Καρπενήσι, σηματοδοτώντας την έναρξη της τρίτης φάσης μιας πρωτοβουλίας που μέχρι σήμερα επικεντρωνόταν σε περιοχές της ακριτικής Βόρειας Ελλάδας.

Η επιλογή της Ευρυτανίας συνδέεται με τη δημογραφική συρρίκνωση που αντιμετωπίζει. Όπως ανέφερε η υπουργός, πρόκειται για τον νομό με τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα των 10.000 ευρώ

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται τόσο σε άτομα που ζουν μόνα τους όσο και σε οικογένειες που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε περιοχή η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Το ποσό παραμένει σταθερό, ανεξάρτητα από το μέγεθος του νοικοκυριού, ενώ δεν απαιτείται να έχει εξασφαλιστεί εργασία πριν από τη μετακόμιση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενδιαφερόμενοι που κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η κύρια κατοικία τους στη νέα περιοχή μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή να τους έχει παραχωρηθεί από συγγενικό πρόσωπο έως δεύτερου βαθμού.

Το σχετικό πλαίσιο επιτρέπει επίσης τη συμμετοχή Ελλήνων που ζούσαν προηγουμένως σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους δυνητικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται και νέοι που αποφοίτησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από πανεπιστημιακά ιδρύματα των επιλέξιμων Περιφερειακών Ενοτήτων και αποφασίζουν να παραμείνουν στην περιοχή όπου σπούδασαν.

Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

Το επίδομα των 10.000 ευρώ προβλέπεται να χορηγείται σε δύο δόσεις:

5.000 ευρώ με την έγκριση της αίτησης.

5.000 ευρώ μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής στην επιλέξιμη περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο, εισάγεται επιπλέον η δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, ακόμη και πριν από την προέγκριση, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα αρχικά έξοδα της μετακόμισης.

Σε ποιες άλλες περιοχές εφαρμόζεται το πρόγραμμα

Πέρα από την Ευρυτανία, στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί δέκα ακόμη Περιφερειακές Ενότητες:

Κιλκίς

Φλώρινας

Καστοριάς

Δράμας

Πέλλας

Γρεβενών

Κοζάνης

Σερρών

Ιωαννίνων

Θεσπρωτίας

Το ενδιαφέρον για την εγκατάσταση στην ελληνική περιφέρεια είναι ήδη σημαντικό, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Δόμνα Μιχαηλίδου, έχουν υποβληθεί 4.800 αιτήσεις.

Οι Σέρρες συγκεντρώνουν τις περισσότερες, με 616 αιτήσεις, ενώ ακολουθούν το Κιλκίς με 471, τα Ιωάννινα με 450 και ο Έβρος με 424.

Αιτήσεις μέσω gov.gr - Πότε ολοκληρώνεται το πρόγραμμα

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει προηγουμένως καλυφθεί το ανώτατο όριο των 1.000 νοικοκυριών.

Επομένως, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δικαιούχων.

Στόχος η επιστροφή κατοίκων στην Ευρυτανία

Κατά την παρουσία της στο Καρπενήσι, η Δόμνα Μιχαηλίδου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επισκέφθηκε το ΚΑΠΗ της πόλης και το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, όπου συνομίλησε με εργαζομένους και πολίτες.

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους άνθρωποι που έχουν εγκατασταθεί αλλού, αλλά και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων οικογενειών.

Επιδίωξη της κυβέρνησης, όπως εξήγησε, είναι να αποκτήσουν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή μείωση περισσότερους μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες και να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών στα σχολεία.

Η επέκταση στην Ευρυτανία αποτελεί το επόμενο βήμα του προγράμματος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην ανταπόκριση των πολιτών και στην αποτελεσματικότητα των οικονομικών κινήτρων για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια.

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