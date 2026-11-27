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Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 55χρονος, έπεσε από τον 4ο όροφο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει την ζωή του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Jimenez στην πόλη Μακάτι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης Μακάτι, Pedro Alagano Jr., δήλωσε ότι ο 55χρονος ενδεχομένως έχασε το έλεγχο του οχήματός του και έπεσε από τον 4ο όροφο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Σύμφωνα με προκαταρκτικές έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης Μακάτι, ο οδηγός ανέβαινε την ράμπα που συνδέει τον 4ο με τον 5ο όροφο γύρω στις 11:46 (τοπική ώρα), όταν το μπροστινό αριστερό τμήμα του οχήματος συγκρούστηκε με τον τοίχο του κτιρίου, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο χτύπησε έναν κολωνάκι πριν συνεχίσει την πορεία του και πέσει από τον 4ο όροφο του κτιρίου.

Το όχημα προσγειώθηκε ανάποδα κατά την πτώση του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί.

«Αφού απεγκλωβίστηκε, διαπιστώθηκε ότι ο 55χρονος είχε υποκύψει στα τραύματα που υπέστη κατά την πτώση», είπε ο Pedro Alagano Jr.