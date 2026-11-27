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Αίτημα για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης υπέβαλλε η δημοτική Αρχή της Ηγουμενίτσας, μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στους δρόμους και τα σπίτια πολλών οικισμών το βράδυ της Πέμπτης λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία συνεχίζεται, ενώ συνεργεία του δήμου επιχειρούν να απομακρύνουν τα νερά από ιδιωτικές περιουσίες και φερτά υλικά από το οδικό δίκτυο, ενώ παράλληλα ξεκινά και η καταγραφή των ζημιών. Ο δήμος Ηγουμενίτσας καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα από πλημμυρικά φαινόμενα, οι δημότες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Δήμο Ηγουμενίτσας και την Αστυνομία.

Καταστροφές σε σπίτια

Όπως ανέφερε στο Epiruspost ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Παναγιώτης Νταής, πλημμύρισαν κατοικίες, κυρίως στον παλιό οικισμό της Πλαταριάς αλλά και στα Σύβοτα.

Περίπου 150 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων 145 αφορούν αντλήσεις υδάτων και πέντε μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δέκα αντλήσεις υδάτων, καθώς και τρεις μεταφορές ηλικιωμένων από τις κατοικίες τους σε ασφαλή σημεία.

Σε κατοικία του οικισμού, το ύψος του νερού έφτασε το ένα μέτρο, τόσο στον αύλειο χώρο όσο και στο εσωτερικό του σπιτιού, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολόκληρη η οικοσκευή. Όπως καταγράφεται σε βίντεο του thespro.gr, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα και παιδικά παιχνίδια βρέθηκαν μέσα στα λασπόνερα, με την οικογένεια να βρίσκεται αντιμέτωπη με εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και σε άλλα σημεία της Πλαταριάς, με δρόμους και αυλές κατοικιών να έχουν πλημμυρίσει, ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη του οικισμού.

Υπερχείλισε ο Αχέροντας

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε την υπερχείλιση του ποταμού Αχέροντα στην περιοχή του Φαναρίου, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν εκτάσεις σε Καστρί και Κυψέλη του Δήμου Πάργας.

Για προληπτικούς λόγους έκλεισε ο δρόμος στην περιοχή, ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου Πάργας βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων.

Η εξέλιξη της στάθμης του ποταμού παρακολουθείται, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται και υπάρχει αυξημένη ανησυχία για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων θα παραμείνει κλειστός, λόγω προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στο δρόμο πρόσβασης.

Δυσκολία στην κυκλοφορία και στην ηλεκτροδότηση

Στον Δήμο Φιλιατών πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν τόσο στην πόλη των Φιλιατών όσο και σε κοινότητες της περιοχής. Νερά της βροχής παρέσυραν πέτρες, χώματα και φερτά υλικά, τα οποία κατέληξαν στο οδόστρωμα, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία σε αρκετά σημεία του τοπικού οδικού δικτύου.

Προβλήματα καταγράφονται και στον δρόμο που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τους Φιλιάτες, όπου σε διάφορα σημεία έχουν συγκεντρωθεί υλικά από τις κατολισθήσεις.

Παράλληλα, στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση για τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία διακόπτεται κατά διαστήματα, προκειμένου να γίνουν εργασίες απομάκρυνσης των υλικών από το οδόστρωμα.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στον ηλεκτροφωτισμό, με διακοπές σε χωριά του ορεινού όγκου της Μουργκάνας.

Κόκκινη προειδοποίηση μέχρι την Κυριακή

Σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων, αναβαθμίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (27/11) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που είχε εκδώσει μία ημέρα νωρίτερα.

Σύμφωνα με το νέο δελτίο προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

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