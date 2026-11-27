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Νέα στοιχεία και λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη δολοφονία του νεαρού στη Δράμα.

Ο εργοδότης και κουμπάρος του θύματος έχει ομολογήσει το αποτρόπαιο έγκλημα. Ο άνδρας πυροβόλησε εν ψυχρώ το θύμα του με κυνηγετική καραμπίνα και στη συνέχεια τον έθαψε στο χωράφι του.

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό έγινε το περασμένο Σάββατο, στο μαντρί του κτηνοτρόφου, ωστόσο μόλις σήμερα εντοπίστηκε ο άτυχος νεαρός, έπειτα από υπόδειξη του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star που προβλήθηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων, ο δράστης είχε σκάψει τον λάκκο που έθαψε μέσα τον κουμπάρο του ένα μήνα πριν.

Δράμα: Η δολοφονία στο μαντρί και οι πέντε μέρες σιωπής

Όλα έγιναν στο μαντρί του καθ΄ομολόγιαν δράστη. Ο εργοδότης και κουμπάρος πάτησε τη σκανδάλη και τον πυροβόλησε στο στήθος. Στη συνέχεια, φόρτωσε το πτώμα του στο αυτοκίνητο –το οποίο ανήκει στο θύμα– και τον έθαψε στο χωράφι του.

Επί πέντε ημέρες παρίστανε τον ανήξερο. Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Δράμας τον εξέταζαν ξανά και ξανά, μέχρι που τον έφεραν αντιμέτωπο με τις αντιφάσεις του. Τότε ήταν που λύγισε και ομολόγησε.

«Είχαμε προσωπική σχέση. Δεχόμουν όμως μεγάλη πίεση, γιατί μου ζητούσε συνέχεια χρήματα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Στο «μικροσκόπιο» των αστυνομικών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή ο κτηνοτρόφος, καθώς ο νεαρός είχε ταξιδέψει αποκλειστικά για να τον συναντήσει.

Ο δράστης, μετά το έγκλημα, πέταξε την καραμπίνα και το κινητό του θύματος στο ποτάμι. Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ο 23χρονος ανιψιός του, με την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς ο κτηνοτρόφος τού είχε ζητήσει να τον μεταφέρει από το σημείο όπου είχε παρκάρει το βαν του θύματος.

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