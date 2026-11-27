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Αποκαλυπτικοί διάλογοι από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων φωτίζουν τη δράση των δύο κυκλωμάτων που φέρονται να εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις διαμονής για εκατοντάδες ενστόλους, προκειμένου εκείνοι να εισπράττουν αποζημιώσεις σε βάρος του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, κεντρικά πρόσωπα στην υπόθεση ήταν η «Μαρκέλλα», η οποία φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στην πρώτη ομάδα, και ο «Γιώργος», που εμφανίζεται να συντόνιζε τη δράση της δεύτερης οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία της «Μαρκέλλας» με τη μητέρα της, η οποία επίσης κατηγορείται για συμμετοχή στην απάτη. Στον διάλογο, η φερόμενη ως επικεφαλής αναφέρεται στις οδηγίες που, όπως λέει, της είχε δώσει ο λογιστής της ομάδας:

«Μαρκέλλα»: Ναι ρε μαμά αυτή θα μπορεί να θέλει να πάει φυλακή, εγώ δεν θέλω. Ο Π.... (λογιστής) είναι κάθετος. Εγώ δεν θέλω να κάνω αρπαχτή. Μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα τελειώσουν αυτά τα έργα μου λέει. Προσεκτικά και όμορφα και ωραία για μην έχουμε εκπλήξεις. Και να ξέρεις είμαστε πολύ τυπικοί με τις πληρωμές στο δημόσιο.

Μητέρα «Μαρκέλλας»: Πρέπει να κάνεις υπομονή.

Σε διαφορετική συνομιλία, η «Μαρκέλλα» συζητά με τη μητέρα της για την επέκταση της δραστηριότητας στην Ιταλία, με στόχο την εξυπηρέτηση λιμενικών που πραγματοποιούσαν υπηρεσιακά ταξίδια στη γειτονική χώρα. Από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν εκδοθεί πολλές εικονικές αποδείξεις για καταλύματα στην Ανκόνα.

Ο διάλογος που κατέγραψε ο κοριός είναι ενδεικτικός:

Μητέρα «Μαρκέλλας»: Δεν μου λες Μαρκέλλα, τι έκανες με την Ιταλία; Τι συνεννοήθηκες;

«Μαρκέλλα»: Με την Ιταλία δέκα χιλ… τι εννοείς; Με την έναρξη;

Μητέρα «Μαρκέλλας»: Ναι με την έναρξη με…

«Μαρκέλλα»: Με ποιο θέμα απ' όλα; Έδωσα δέκα χιλιάρικα να μου την φτιάξουνε. Εταιρεία που ασχολείται μόνο με αυτό.

«Εγώ είμαι ο Γιώργος που δίνει τις αποδείξεις εδώ και έξι χρόνια»

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκαν και οι επικοινωνίες του άνδρα που φέρεται να είχε τον συντονισμό της δεύτερης οργάνωσης. Σε συνομιλία του με ένστολο, υποστηρίζει ότι δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο χώρο εδώ και έξι με επτά χρόνια, ενώ αποστασιοποιείται από πρόσωπο που, όπως ισχυρίζεται, χρησιμοποιεί το όνομά του.

Ένστολος: Απ' το Δημήτρη δεν είσαι;

«Γιώργος»: Όχι αδερφέ μου αυτός είναι ένας απατεώνας ο οποιος έχει βγει τελευταία και χρησιμοποιεί το όνομά μου, εμείς δίνουμε, εμείς ασχολούμαστε εδώ και έξι εφτά χρόνια με το αντικείμενο…. Εγώ είμαι ο Γιώργος που δίνει τις αποδείξεις εδώ και έξι χρόνια, αυτός θα είναι ο Δημήτρης που έχει βγει χρησιμοποιεί το όνομά μου και λέει συνεργαζόμαστε…

Ανταγωνισμός στις τιμές για τις εικονικές αποδείξεις

Οι συνομιλίες αποτυπώνουν, παράλληλα, τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο ομάδες, με την πλευρά της «Μαρκέλλας» να επιδιώκει να προσελκύσει πελάτες προσφέροντας χαμηλότερες τιμές για την έκδοση των εικονικών παραστατικών.

Στον σχετικό διάλογο, η «Μαρκέλλα» ζητά από τη μητέρα της να μειώσει τις χρεώσεις, ώστε να προσφέρει καλύτερη τιμή από τον «Γιώργο»:

«Μαρκέλλα»: Ρίξε όλες τις τιμές οριακά.

Μητέρα «Μαρκέλλας»: Θα τις ρίξω ναι, θα τις ρίξω γιατί δεν γίνεται. Έχω βρει βέβαια, βρήκα και Αγία Γαλήνη πόσο δίνει. Στην Κρήτη. Δίνει 150.

«Μαρκέλλα»: Ρίξε, πες 140, πέσε λίγο ποιο κάτω από τον Γιώργο.

173 κατοικίες στο δίκτυο των κυκλωμάτων

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι δύο οργανώσεις φέρονται να αξιοποίησαν τουλάχιστον 173 κατοικίες για την έκδοση αποδείξεων διαμονής. Μάλιστα, αρκετά από τα ακίνητα αυτά δεν διέθεταν ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό.

Σε χαρακτηριστική περίπτωση, σε κατοικία μόλις 34 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Πανόρμου εμφανίζονται, βάσει των εικονικών παραστατικών, να έχουν διαμείνει επτά ένστολοι μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη.

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