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Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκονται 16 από τους συνολικά 20 συλληφθέντες για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής ενστόλων, μέσω της οποίας φέρεται να προκλήθηκε ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 12,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σε βάρος των 16 ασκήθηκε ποινική δίωξη, με τους κατηγορουμένους να αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης, διεύθυνσης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της συνέργειας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, η δικογραφία διαχωρίστηκε ως προς τους υπόλοιπους τέσσερις συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα και παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο στρατοδικείο, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διερεύνησης βρίσκεται ο μηχανισμός έκδοσης και αξιοποίησης των εικονικών παραστατικών διαμονής, καθώς και ο βαθμός εμπλοκής καθενός από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση.

Πώς στήθηκε η απάτη με τις διανυκτερεύσεις «φαντάσματα»

Στο επίκεντρο της έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας βρίσκονται δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, έχοντας αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο έκδοσης και διακίνησης εικονικών παραστατικών.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εκμεταλλεύονταν το καθεστώς αποζημίωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των ενστόλων που μετακινούνται εκτός της έδρας τους για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Πρόκειται για μετακινήσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και την κάλυψη αυξημένων αναγκών σε τουριστικές περιοχές κατά τη θερινή περίοδο.

Οι υπηρεσιακές μετακινήσεις ήταν πραγματικές. Εκείνο που φέρεται να ήταν εικονικό ήταν το κόστος διαμονής που δήλωναν ορισμένοι από τους μετακινούμενους υπαλλήλους.

Αντί να διαμένουν στα καταλύματα που εμφανίζονταν στα παραστατικά τους, ορισμένοι φέρονται να φιλοξενούνταν σε σπίτια φίλων ή συγγενών, χωρίς να καταβάλλουν αντίτιμο, ή να διέμεναν σε διαφορετικά καταλύματα.

Στη συνέχεια, προμηθεύονταν εικονικές αποδείξεις, τις οποίες προσκόμιζαν στις υπηρεσίες τους προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για δαπάνες που δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα καταλύματα που αναγράφονταν στα παραστατικά φέρονται να μην υπήρχαν καν.

Οι αποδείξεις διακινούνταν από στόμα σε στόμα

Αποκαλυπτικά για την έκταση της υπόθεσης είναι όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με τον τρόπο διεύρυνσης του δικτύου.

«Η πληροφορία μεταφερόταν από τον έναν ένστολο στον άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας πώς γινόταν γνωστή η δυνατότητα προμήθειας εικονικών αποδείξεων.

Η φερόμενη δράση των δύο οργανώσεων δεν περιοριζόταν γεωγραφικά στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις, καθώς οι υπηρεσιακές μετακινήσεις αφορούσαν διαφορετικά σημεία της χώρας.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των διαθέσιμων παραστατικών, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι γνώριζαν τον εικονικό χαρακτήρα τους και ποιο ήταν το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν.

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