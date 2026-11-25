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Επί ποδός βρίσκονται οι κάτοικοι στην Αϊόβα των ΗΠΑ προκειμένου να εκκενώσουν τα σπίτια και τις φάρμες τους σε περίπτωση που το σχέδιο του αμερικανικού στρατού να καταστρέψει 5 τόνους τοξικών υλικών σε εργοστάσιο πυρομαχικών πάει στραβά.

Οι φόβοι είναι ότι από την έκρηξη μπορεί να δημιουργηθεί τοξικό νέφος μολύβδου που μπορεί να επεκταθεί σε ακτίνα 160 χιλιομέτρων. Οι πυροτεχνουργοί ετοιμάζονταν να ανατινάξουν μια αποθήκη επικίνδυνων υλικών σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών του Στρατού στη νοτιοανατολική Αϊόβα στις 17:00 Ώρα Ελλάδος.