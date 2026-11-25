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LIVEBLOG Αμερικανικός στρατός: Αντίστροφη μέτρηση για την ανατίναξη 5 τόνων τοξικών υλικών
Κρίθηκε ότι τα επικίνδυνα υλικά που βρίσκονται σε βαρέλια για περισσότερα από 20 χρόνια είναι επικίνδυνο να απομακρυνθούν και γι' αυτό αποφασίστηκε η ανατίναξή τους Η
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Επί ποδός βρίσκονται οι κάτοικοι στην Αϊόβα των ΗΠΑ προκειμένου να εκκενώσουν τα σπίτια και τις φάρμες τους σε περίπτωση που το σχέδιο του αμερικανικού στρατού να καταστρέψει 5 τόνους τοξικών υλικών σε εργοστάσιο πυρομαχικών πάει στραβά.
Οι φόβοι είναι ότι από την έκρηξη μπορεί να δημιουργηθεί τοξικό νέφος μολύβδου που μπορεί να επεκταθεί σε ακτίνα 160 χιλιομέτρων. Οι πυροτεχνουργοί ετοιμάζονταν να ανατινάξουν μια αποθήκη επικίνδυνων υλικών σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών του Στρατού στη νοτιοανατολική Αϊόβα στις 17:00 Ώρα Ελλάδος.
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