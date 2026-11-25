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Μέσα στις δύσκολες στιγμές της απώλειας της συζύγου του, ένας άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης επέλεξε να προσφέρει ελπίδα ζωής σε άλλους ανθρώπους, προτείνοντας τη δωρεά των οργάνων της 71χρονης γυναίκας του, η οποία νοσηλευόταν με εγκεφαλικό θάνατο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το οποίο επικαλείται την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», η διαδικασία λήψης των οργάνων ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 01:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026.

Χάρη στην πρωτοβουλία του συζύγου της 71χρονης, κατέστη δυνατή η δωρεά νεφρών, ήπατος και κερατοειδών, δίνοντας τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας να αποκτήσουν μια νέα προοπτική ζωής.

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια της δότριας, καθώς και την ευγνωμοσύνη της για την απόφαση που έλαβε σε μια τόσο επώδυνη στιγμή, αναδεικνύοντας την αξία της ανθρώπινης αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεργάστηκαν οι ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Χειρουργείου και των Εργαστηρίων του Βενιζελείου, καθώς και οι εξειδικευμένες ομάδες λήψης και μεταμόσχευσης του Λαϊκού Νοσοκομείου και του ΠΑΓΝΗ.

Τον γενικό συντονισμό ανέλαβε η ομάδα συντονισμού μεταμοσχεύσεων του Βενιζελείου, υπό την καθοδήγηση του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η διοίκηση ευχαρίστησε και συνεχάρη όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία για τον επαγγελματισμό, την επιστημονική επάρκεια και την αφοσίωσή τους.

«Η δωρεά οργάνων αποτελεί ύψιστη πράξη προσφοράς, αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα από αυτήν την πράξη, η απώλεια μετατρέπεται σε ζωή και ελπίδα στον συνάνθρωπό μας», καταλήγει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.