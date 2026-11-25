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Τρομακτικές στιγμές έζησε ένας Γερμανός τουρίστας σε μια κρεμαστή πεζογέφυρα στο Εθνικό Πάρκο Torres del Paine της Χιλής, καθώς ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την περιοχή, ταρακούνησαν βίαια την κατασκευή ενώ εκείνος την διέσχιζε.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας καταγράφει τον άνδρα να προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία του, κρατώντας τη γέφυρα σφιχτά, καθώς εκείνη κουνιέται από τη μία πλευρά στην άλλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Μαγαγιάνες στη νότια Χιλή.

Δείτε το βίντεο:

Μιλώντας στο χιλιανό κρατικό μέσο ενημέρωσης 24 Horas, ο άνδρας, ο οποίος ονομάζεται Χένρι Τόμας και κατάγεται από το Ντίσελντορφ της Γερμανίας, δήλωσε ότι είχε πάει για πεζοπορία μαζί με μία ομάδα στο πάρκο, και αποφάσισε να διασχίσει τη γέφυρα αφού η σύντροφό του είχε περάσει με ασφάλεια λίγα λεπτά νωρίτερα.

«Η κοπέλα μου είχε περάσει πριν από μένα, όταν δεν είχε άνεμο και η γέφυρα ήταν εντελώς ήρεμη. Γι’ αυτό αποφάσισα να τη διασχίσω. Αν ήξερα ότι θα άρχιζε να φυσάει έτσι, δεν θα είχα καν προσπαθήσει», δήλωσε ο ίδιος στο μέσο.

Από την πλευρά της, η σύντροφος του Χένρι περιέγραψε πόσο απότομα άλλαξε ο καιρός, με τον άνεμο να έγινε ξαφνικά δυνατός. «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να κρατηθώ σφιχτά και, ό,τι κι αν συνέβαινε, να μην σταματάω να κρατιέμαι», θυμήθηκε.