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Στην υπερυψωμένη είσοδο ισόγειας κατοικίας στην οδό Ηφαίστου στη Λαμία, βρέθηκε σκαρφαλωμένο ΙΧΕ αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο αλλά πιθανόν το χειρόφρενο δεν ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα να κυλήσει, να παρασύρει ένα σταθμευμένο μηχανάκι και να καταλήξει όπως το βλέπετε στις φωτογραφίες.

Το ευτύχημα είναι ότι το αμάξι σταμάτησε στο βεραντάκι του σπιτιού και το όλο επεισόδιο στοίχισε μόνο υλικές ζημιές.

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