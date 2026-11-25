Ο διευθύνων σύμβουλος της μεταλλουργικής εταιρείας Nornikel, Βλαντιμίρ Ποτάνιν, παρευρίσκεται σε ολομέλεια με θέμα «Ψηφιακή ανεξαρτησία της βιομηχανικής Ρωσίας» στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ψηφιακή Βιομηχανία της Βιομηχανικής Ρωσίας» (CIPR 2023) στο...

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Ο δεύτερος πλουσιότερος άνδρας της Ρωσίας, ο μεγιστάνας του νικελίου και προσωπικός φίλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Ποτάνιν παίρνει διαζύγιο. Η υπόθεση έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον στη Βρετανία, καθώς η πρώην σύζυγος του Ρώσου ολιγάρχη ζητάει 2,6 δισ. ευρώ από την περιουσία του καθώς ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτικές σχέσεις για έξι χρόνια μετά τον χωρισμό τους.

Την Τρίτη ο Βλαντιμίρ Ποτάνιν, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις από την Δύση μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ολοκλήρωσε τη διήμερη κατάθεσή του σε δικαστήριο του Λονδίνου μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Μόσχα.

Η πρώην σύζυγος του Ποτάνιν, η Ναταλία Ποτάνινα, η οποία γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά έχει βρετανική υπηκοότητα, τον μήνυσε για να διεκδικήσει μέρος της περιουσίας του, η οποία εκτιμάται στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2018 και οι βρετανικές εφημερίδες εκτιμούν ότι δοκιμάζει την φήμη του Λονδίνου ως μίας πρωτεύουσας για δίκαια διαζύγια για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη. Επίσης έχει φέρει στο προσκήνιο τον εξαιρετικά πολυτελή τρόπο ζωής και τις αδιαφανείς οικονομικές συναλλαγές της τάξης των ολιγαρχών στη μετασοβιετική Ρωσία.

Ο Ποτάνιν, ο οποίος διετέλεσε για σύντομο χρονικό διάστημα αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας τη δεκαετία του 1990 και φέρεται να είναι στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι μεγιστάνας του παλλαδίου και του νικελίου, συνιδιοκτήτης του ρωσικού γίγαντα εξόρυξης Norilsk Nickel και επικεφαλής του ομίλου Interros.

Του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το περιοδικό Forbes εκτιμά την καθαρή του περιουσία στα 29,7 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον καθιστά τον 74ο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και τον δεύτερο πλουσιότερο στη Ρωσία.

Η Ναταλία Ποτάνινα RIA Novosti

«Υπερβάλλει για την σεξουαλική ικανότητα μου»

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε σε σχολείο στη Ρωσία όταν ήταν νέοι, παντρεύτηκαν το 1983 και απέκτησαν τρία παιδιά. Ωστόσο, δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν για το πότε ακριβώς χώρισαν. Ο Ποτανίν υποστηρίζει ότι ήταν το 2007, ενώ η Ποτανίνα επιμένει ότι ήταν έξι χρόνια αργότερα.

Οι αμφισβητούμενες ημερομηνίες έχουν οδηγήσει ακόμη και σε αμφισβητούμενους ισχυρισμούς σχετικά με τη σεξουαλική τους ζωή, με τον 65χρον ο ολιγάρχη να κατηγορεί την πρώην σύζυγό του ότι «υπερβάλλει τη σεξουαλική μου ικανότητα» στην κατάθεσή του τη Δευτέρα.

Η Ποτανίνα είχε ισχυριστεί ότι έκαναν σεξ «δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα» τα έξι χρόνια πριν από το επίσημο διαζύγιό τους στη Ρωσία το 2014. Η Ποτανίνα έχει ασκήσει αγωγή κατά του πρώην συζύγου της στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, υποστηρίζοντας ότι η ρωσική συμφωνία που είχε επιτευχθεί τότε δεν αναγνώριζε επαρκώς τη συμβολή της στον πλούτο που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο οποίος διήρκεσε δεκαετίες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δεξιά, ανταλλάσσει χειραψία με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Norilsk Nickel, Βλαντιμίρ Ποτάνιν, στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026. Pool Sputnik Kremlin

Ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2016, ενώ στη συνέχεια απέκτησε τη βρετανική υπηκοότητα, και ζητά την καταβολή εφάπαξ ποσού ύψους 2,6 δισ. ευρώ από τον πρώην σύζυγό της. Ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν υποστήριξε ότι η αξίωσή της «στερείται βάσης» και «υπερβαίνει κατά πολύ» το εύλογο του πράγματος καθώς ανέφερε ότι το ετήσιο εισόδημά του ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

Προσέφερε στην πρώην σύζυγό του διακανονισμό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ πριν από τη δίκη, ενώ οι δικηγόροι του ανέφεραν ότι είχε λάβει 77 εκατομμύρια ευρώ κατά το διαζύγιο και «ένα επιπλέον ποσό που δεν ήταν σημαντικά χαμηλότερο από αυτό» όταν χώρισαν για πρώτη φορά.

Ο πολυτελής τρόπος ζωής

Η Ποτανίνα «συνέβαλε πλήρως και ισότιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου των διαδίκων, αλλά προφανώς στερήθηκε οτιδήποτε μοιάζει με δίκαιο μερίδιο από την περιουσία των διαδίκων μετά τη δικαστική διαδικασία στη Ρωσία», υποστήριξαν οι δικηγόροι της.

Στη δίκη που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, οι δικηγόροι της Ποτάνινα περιέγραψαν τον «πολυτελή τρόπο ζωής του ζευγαριού, που περιελάμβανε τη διαμονή σε υπέροχες κατοικίες, οι οποίες διέθεταν πολυάριθμο προσωπικό και εξίσου εκτεταμένες εγκαταστάσεις».

Το «Nirvana», ένα σούπερ γιοτ μήκους 88 μέτρων και αξίας περίπου 274 εκατομμυρίων ευρώ ιδιοκτησίας του Βλαντίμιρ Ποτάνιν βρίσκεται αγκυροβολημένο στον τερματικό σταθμό Port Rashid στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 28 Ιουνίου 2022. AP

«Η οικογένεια διέθετε πολυτελή γιοτ και περνούσε εξαιρετικές διακοπές ταξιδεύοντας με τα ιδιωτικά της τζετ», αναφερόταν στα νομικά έγγραφα που κατέθεσε η πρώην σύζυγος του ολιγάρχη.

Το δικαστήριο έλαβε επίσης γνώση για ποπ σταρ της Δύσης στους οποίους καταβλήθηκαν μεγάλα ποσά για να εμφανιστούν σε ιδιωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε το ζευγάρι.Ωστόσο, η Ποτανίνα κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της ότι προσπαθεί να υποβαθμίσει τον πολυτελή τρόπο ζωής τους «για προφανείς λόγους τακτικής» και να αποκρύψει τα διάφορα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να μην καταβάλει αποζημίωση.

Ο Ποτανίν απορρίπτει τους ισχυρισμούς της πρώην συζύγου του. Υποστηρίζει ότι ο «εξαιρετικός πλούτος του... προήλθε αρχικά από πολύ συγκεκριμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες που εντοπίστηκαν και αξιοποιήθηκαν... και οι οποίες προέκυψαν στη Ρωσία κατά τη μεταβατική περίοδο στο τέλος της σοβιετικής εποχής».

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Βλαντίμιρ Ποτάνιν παρακολουθούν τους αγώνες του Κυπέλλου Ευρώπης στο νεόκτιστο χιονοδρομικό κέντρο «Ρόζα Χούτορ» στην Κρασνάγια Πολιάνα, κοντά στο παραθαλάσσιο θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας, στη νότια Ρωσία, την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011. RIA Novosti Kremlin

Επέμεινε ότι υπήρχε «κοινή συνεννόηση κατά τη διάρκεια του γάμου» ότι τα επιχειρηματικά του συμφέροντα θα «παραμείνουν διαχωρισμένα από το οικογενειακό ταμείο», σε μια τακτική που ο ίδιος έχει ονομάσει «Κινέζικο Τείχος».

«Η ρύθμιση του “Κινέζικου Τείχους” έσωσε την περιουσία της οικογένειας από την απόλυτη και ολοκληρωτική καταστροφή» το 1998 και ξανά το 2008, δήλωσε ο Ποτανίν στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσω διερμηνέα την Τρίτη.

Η δίκη ενώπιον του δικαστή Αλιστέρ Μακντόναλντ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, ενώ η γραπτή απόφαση αναμένεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.