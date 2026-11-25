Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Τετάρτης στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος των Αμπελοκήπων και του Χαλανδρίου, στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε τον χάρτη: