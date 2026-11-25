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Κανονικά θα πραγματοποιούνται σήμερα Τετάρτη 25 Νοεμβρίου τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, αλλά και τα περιαστικά της Ένωσης ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης - Σερρών, ενώ στο Μετρό της πόλης θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, καθώς κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία τριών σταθμών, λόγω των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας, που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ στον δημόσιο τομέα .

Αναλυτικότερα, από τις 09:00 το πρωί δεν θα λειτουργουν προσωρινά οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι» του Μετρό Θεσσαλονίκης. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς λόγω των συγκεντρώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια των λεωφορείων ανακοινώθηκε ότι τα σωματεία εκπροσώπησης των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ δεν έχουν ενημερώσει για συμμετοχή των μελών τους στις αυριανές απεργιακές κινητοποιήσεις.

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