Snapshot Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου από σωφρονιστικούς υπαλλήλους εντοπίστηκε αυτοσχέδιο μαχαίρι μέσα σε κελί όπου κρατούνταν πέντε αλλοδαποί.

Σύμφωνα με το larissanet, το αιχμηρό αντικείμενο βρέθηκε κρυμμένο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και αποτελούνταν από ξύλινη λαβή και μεταλλική λάμα μήκους 17 εκατοστών.

Μετά τον εντοπισμό του μαχαιριού, οι πέντε κρατούμενοι που διέμεναν στο συγκεκριμένο κελί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Βόλου.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακεκριμένη οπλοκατοχή μαχαιριού από κοινού, εντός σωφρονιστικού καταστήματος, ενώ στη συνέχεια παραπέμφθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία, ώστε να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.