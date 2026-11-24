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Ένοπλοι κρατούν 25 ανθρώπους ομήρους σε σούπερ μάρκετ στην τουριστική πόλη Καρταχένα της Κολομβίας, έπειτα από αποτυχημένη απόπειρα ληστείας θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Οι δράστες είχαν αρχικά σχεδιάσει να επιτεθούν σε θωρακισμένο όχημα μέσα σε εμπορικό κέντρο. Ωστόσο, η αστυνομία απέτρεψε τη ληστεία, με αποτέλεσμα οι ένοπλοι να καταφύγουν σε παρακείμενο σούπερ μάρκετ, όπου έπιασαν 30 ανθρώπους ομήρους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κολομβίας, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου, πέντε από τους ομήρους έχουν έκτοτε αφεθεί ελεύθεροι, ενώ 25 εξακολουθούν να κρατούνται.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ελεύθεροι σκοπευτές στην περιοχή

Η κατάσταση ομηρίας προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών και οδήγησε στην προσωρινή αναστολή των αφίξεων αεροσκαφών στην Καρταχένα, την πόλη της Καραϊβικής που αποτελεί τον σημαντικότερο τουριστικό προορισμό της Κολομβίας.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες αστυνομικούς και ελεύθερους σκοπευτές να έχουν πάρει θέσεις σε κτίρια γύρω από το σούπερ μάρκετ.

Άλλα πλάνα απεικονίζουν μασκοφόρους ενόπλους με τυφέκια, δίπλα σε ομήρους που βρίσκονται γονατισμένοι στο εσωτερικό του καταστήματος.

«Ο γιος μου είναι εκεί μέσα και δεν απαντά στο τηλέφωνο»

Η αγωνία των συγγενών των ομήρων κορυφώνεται, καθώς η επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Ο γιος μου είναι εκεί μέσα. Είμαι πολύ αναστατωμένος. Δεν έχει φύγει από τη δουλειά και δεν απαντά στο τηλέφωνο. Πιστεύω ότι του το έχουν πάρει», δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Τζέικομπ Πέρες, πατέρας ενός από τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες απαιτούν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια, δύο θωρακισμένα αυτοκίνητα και ανεμπόδιστη διέλευση προς την Μπαρανκίγια, παραθαλάσσια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 130 χιλιομέτρων από την Καρταχένα.

Επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο μία ημέρα νωρίτερα

Η ομηρία σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κολομβία παραμένει συγκλονισμένη από την επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βιγιαβισένσιο, πόλη περίπου 600.000 κατοίκων στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια κατηγόρησε αποσχισθείσες ομάδες των πρώην ανταρτών των FARC ότι ευθύνονται για την επίθεση, από την οποία τραυματίστηκαν 25 άνθρωποι και προκλήθηκαν ζημιές σε δεκάδες κτίρια.

Η Τρίτη 24 Νοεμβρίου σηματοδοτεί επίσης τη δέκατη επέτειο από την ιστορική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του κολομβιανού κράτους και των ανταρτών των FARC.

Η συμφωνία εκείνη είχε στόχο να τερματίσει μια πολυετή ένοπλη σύγκρουση που σημάδεψε την ιστορία της χώρας.

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