Snapshot Ισχυρή έκρηξη από παγιδευμένο όχημα κατέστρεψε ολοσχερώς την έδρα της τοπικής κυβέρνησης και άλλα δημόσια κτήρια στη Βιγιαβισένσιο, Κολομβία.

Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι.

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια απέδωσε την επίθεση σε καρτέλ ναρκωτικών και δεσμεύτηκε για αποφασιστική καταπολέμηση της ναρκοτρομοκρατίας.

Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πόλη, διακοπή ρεύματος και σκηνές πανικού στους δρόμους.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να τερματίσει τη δράση ένοπλων οργανώσεων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, δέκα χρόνια μετά τη συμφωνία ειρήνης με τους FARC. Snapshot powered by AI

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Κολομβία, από όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Από την έκρηξη καταστράφηκαν ολοσχερώς η έδρα της τοπικής κυβέρνησης και άλλα δημόσια κτήρια στη Βιγιαβισένσιο, στην κεντρική Κολομβία, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος. Τουλάχιστον 12 άτομα τραυματίστηκαν.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια δήλωσε μέσω X: «Η ναρκοτρομοκρατία έχει απελπιστεί διότι την καταπολεμάμε με αποφασιστικότητα. Προσπαθεί να μας εκφοβίσει και να μας αναγκάσει να υποχωρήσουμε».

Σύμφωνα με τον αρχηγό του κράτους, που ανήκει στη λεγόμενη σκληρή δεξιά, στόχος της βομβιστικής ενέργειας ήταν η έδρα των τοπικών αρχών στον νομό Μέτα, η οποία καταστράφηκε.

Στο κέντρο της πόλης κόπηκε το ρεύμα και η έκρηξη προκάλεσε σκηνές χάους, με κόσμο να τρέχει προς όλες τις κατευθύνσεις στους δρόμους, προσόψεις κτιρίων να έχουν υποστεί ζημιές, υαλοπίνακες να έχουν γίνει συντρίμμια, και πελώριο κρατήρα, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP επιτόπου.

«Απαράδεκτο και οδυνηρό. Πόσο μακριά θέλουν να μας φτάσουν; Το να ενσταλάζεις τρόμο είναι εύκολο. Το να οικοδομείς, να ανοικοδομείς—αυτό χρειάζεται θάρρος», σχολίασε μέσω X η συνήγορος του λαού —επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής που έχει αρμοδιότητα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα της Λατινικής Αμερικής—, η Ίρις Μαρίν.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, στην εξουσία από τον Αύγουστο, ορκίζεται πως θα συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα και εμπλέκονται ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών, δέκα χρόνια μετά τη συμφωνία ειρήνης που είχε υπογράψει η Μπογοτά με την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC.

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