Ρινγκ το αεροσκάφος: Πιάστηκαν στα χέρια επιβάτες για τις... αποσκευές 

Έντρομοι επιβάτες προσπαθούσαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ρινγκ το αεροσκάφος: Πιάστηκαν στα χέρια επιβάτες για τις... αποσκευές 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια σε αεροσκάφος πριν την απογείωση από το αεροδρόμιο Ελ Ντοράδο στην Κολομβία, λόγω διαφωνίας για τις αποσκευές στον χώρο αποθήκευσης.
  • Ο καβγάς διακόπηκε με την επέμβαση άλλων επιβατών που προσπάθησαν να τους χωρίσουν.
  • Το πλήρωμα κάλεσε την αστυνομία, και ο επιτιθέμενος απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος.
  • Ο φερόμενος δράστης αντιστάθηκε κατά την παρέμβαση της αστυνομίας.
  • Το θύμα ήταν Μεξικανός υπήκοος και φαινόταν σοκαρισμένο από την επίθεση.
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Σε ομηρικό καυγά μεταξύ δύο επιβατών σε ένα αεροπλάνο εξελίχθηκε μια διαφωνία για τις αποσκευές στον χώρο πάνω από τις θέσεις.

Οι άγριες σκηνές με δύο άνδρες επιβάτες να πιάνονται στα χέρια σημειώθηκαν, λίγο πριν την απογείωση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Ντοράδο της Μπογκοτά, στην Κολομβία, και χρειάστηκε η επέμβαση των υπολοίπων επιβατών για να τους χωρίσουν.

Σε πλάνα που δημοσίευσε η Daily Mail μέσα από το αεροσκάφος, φαίνεται ένας άνδρας από το πίσω κάθισμα να σκύβει από πάνω και να αρπάζει τον επιβάτη μπροστά του. Το θύμα προσπαθεί απεγνωσμένα να τον αποκρούσει χρησιμοποιώντας τα χέρια του και αυτό που φαίνεται να είναι ένα περιοδικό πτήσης.

Ο επιτιθέμενος διατηρεί τη λαβή του για τουλάχιστον οκτώ δευτερόλεπτα, ενώ οι συνεπιβάτες προσπαθούν να διαλύσουν τον καβγά. Τελικά ένας από τους επιβάτες καταφέρει να τραβήξει από την κουκούλα του μπουφάν τον δράστη και να τον απομακρύνει με το θύμα, που φαίνεται να είναι Μεξικανός υπήκοος, να έχει μία έκφραση τρόμου στο πρόσωπό του, από την αναπάντεχη αυτή επίθεση.

Το πλήρωμα καμπίνας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και οι κολομβιανές αναφορές δείχνουν ότι ο άνδρας στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το αεροσκάφος.

Ξεχωριστά πλάνα φαίνεται επίσης να δείχνουν τον φερόμενο ως επιτιθέμενο να παλεύει με αστυνομικούς κατά την παρέμβασή τους.

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