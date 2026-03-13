Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Mέγα Αλέξανδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες

Η πόλη ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και ήταν μία από τις πολλές «Αλεξάνδρειες» που δημιούργησε ο Μακεδόνας στρατηλάτης

Δημήτρης Δρίζος

Αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τη θέση μιας χαμένης πόλης που είχε ιδρύσει ο Μέγας Αλέξανδρος, ενός σημαντικού λιμανιού που στην αρχαιότητα συνέδεε τη Μεσοποταμία με τα εμπορικά δίκτυα του Περσικού Κόλπου.

Η πόλη είναι γνωστή ως «Αλεξάνδρεια στον Τίγρη» και εκτιμάται ότι βρίσκεται στο νότιο Ιράκ, κοντά στον Περσικό Κόλπο. Όπως αναφέρει το Fox News, οι πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων χαρακτηρίζουν την ανακάλυψη «απολύτως εντυπωσιακή».

fox.jpg

Η πόλη ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και ήταν μία από τις πολλές «Αλεξάνδρειες» που δημιούργησε ο Μακεδόνας στρατηλάτης κατά την επέκταση της αυτοκρατορίας του, η οποία εκτεινόταν από την Ελλάδα μέχρι τα όρια της Ινδίας.

Αν και η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έγινε παγκοσμίως γνωστή για τον περίφημο φάρο και τη βιβλιοθήκη της, η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη παρέμενε για αιώνες σχεδόν μυθική – περισσότερο μια ιστορική αναφορά παρά μια πόλη που μπορούσε να εντοπιστεί στον χάρτη.

Στρατηγικό λιμάνι της αρχαιότητας

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τοποθεσία που εντοπίστηκε ταιριάζει με τις ιστορικές περιγραφές για ένα στρατηγικά τοποθετημένο λιμάνι που συνέδεε την ποτάμια κυκλοφορία στον Τίγρη με τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές του Περσικού Κόλπου.

Στην ακμή της, η πόλη αποτελούσε σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ιδεών και ανθρώπων ανάμεσα στη Μεσοποταμία και τον ευρύτερο αρχαίο κόσμο.

Με την πάροδο των αιώνων, όμως, η κοίτη του ποταμού άλλαξε πορεία και τα φερτά υλικά κάλυψαν τις παλιές ακτογραμμές και τους οικισμούς. Παράλληλα, οι αλλαγές στις εμπορικές διαδρομές, η άνοδος και η πτώση αυτοκρατοριών αλλά και οι καταστροφές των σύγχρονων πολέμων συνέβαλαν στο να χαθούν τα ίχνη της πόλης.

11.jpg

Τείχη, δρόμοι και λιμάνι κάτω από το έδαφος

Χάρη σε γεωφυσικές σαρώσεις υψηλής ανάλυσης και φωτογραφίες από drones, οι επιστήμονες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τμήματα των οχυρωματικών τειχών, δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα αλλά και βιοτεχνικές περιοχές.

Κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εντοπίστηκαν επίσης συγκροτήματα ναών, εργαστήρια με καμίνια και φούρνους, καθώς και στοιχεία ενός εκτεταμένου δικτύου λιμανιού και καναλιών. Τα ευρήματα δίνουν μια σπάνια και ιδιαίτερα ολοκληρωμένη εικόνα μιας μεγάλης αρχαίας πόλης που διατηρήθηκε σε εντυπωσιακή κατάσταση.

Ο καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, Στέφαν Ρ. Χάουζερ, δήλωσε στο Fox News Digital ότι τα στοιχεία είναι «απολύτως εντυπωσιακά», σημειώνοντας ότι οι τοίχοι των κτιρίων βρίσκονται μόλις λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και η διατήρησή τους είναι «απροσδόκητα καλή».

eeee.jpg

Μια πόλη τεράστια για την εποχή της

Η έκταση της πόλης υπολογίζεται σε περίπου 6,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγεθος που – σύμφωνα με τους ειδικούς – αντιστοιχεί ή ακόμη και ξεπερνά ορισμένες μεγάλες πρωτεύουσες της αρχαιότητας.

Οι ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν τη δεκαετία του 2010 από Βρετανούς αρχαιολόγους, ανάμεσά τους οι Τζέιν Μουν, Ρόμπερτ Κίλικ και Στιούαρτ Κάμπελ. Ωστόσο η πρόοδος ήταν αργή και συχνά επικίνδυνη, εξαιτίας των συγκρούσεων στην περιοχή και της παρουσίας εξτρεμιστικών ομάδων.

Σήμερα, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η χαμένη Αλεξάνδρεια στον Τίγρη αρχίζει επιτέλους να αποκαλύπτει τα μυστικά της, φωτίζοντας μια σημαντική πτυχή της ιστορίας των ελληνιστικών χρόνων.

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επέτρεψε σε δύο δεξαμενόπλοια της Ινδίας να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ

21:34LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Ο γιος της ξεκίνησε μαθήματα ιππασίας

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Τελετή αποφοίτησης του Σχολείου Εφέδρων Αξιωματικών Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων

21:26ΥΓΕΙΑ

Προσοχή: Σημάδια και κίνδυνοι υγείας από υπερβολικό μαγνήσιο στον οργανισμό

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

21:18ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η ΥΠΕΞ της Γροιλανδίας, το κόμμα της αποχώρησε από τον κυβερνητικό συνασπισμό

21:15ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 13/3/2026

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Συνάντηση Βάλλη – Ιερωνύμου για κοινές δράσεις κοινωνικής προσφοράς

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Δίωξη για κατασκοπεία στον 58χρονο Πολωνό - Τη Δευτέρα η απολογία του

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Πιτ Χέγκσεθ: Μετά τους φωτογράφους τα έβαλε και με δημοσιογράφους - «Ψεύτικοι τίτλοι για τον πόλεμο»

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Σιίτες ζητούν από τον Πάπα να καταδικάσει τη δολοφονία του Χαμενεΐ

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

20:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Στα όρια τους οι πρατηριούχοι - Aπειλούν να κατέβουν σε κινητοποιήσεις - «Το πλαφόν μας αφήνει 9,5 λεπτά, μας την έφεραν»

20:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τους ηγέτες του Ιράν

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 70χρονος που συνελήφθη για απάτες και ληστείες σε βάρος ηλικιωμένων

20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος που ταυτοποιήθηκε για την δολοφονία του 20χρονου

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα 14η του πολέμου: Γιατί βγήκαν στους δρόμους του Ιράν οι βασικοί παίκτες εξουσίας Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί – Ανάλυση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

21:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Άλλαξε την κατάθεσή του ο 23χρονος - Είχε πάνω του το μαχαίρι και γνώριζε τον 20χρονο που σκότωσε

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

20:46ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες: «Απολύτως εντυπωσιακή»

20:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Στα όρια τους οι πρατηριούχοι - Aπειλούν να κατέβουν σε κινητοποιήσεις - «Το πλαφόν μας αφήνει 9,5 λεπτά, μας την έφεραν»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στέλνει πεζοναύτες στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ - Στην αντεπίθεση το Ιράν με Πεζεσκιάν με προπαγανδιστικό βίντεο

20:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επικήρυξαν με 10 εκατ. δολάρια τους ηγέτες του Ιράν

17:10LIFESTYLE

Συγκινεί ο Πάνος Σόμπολος για την απώλεια της συζύγου του - «Ήταν ο "βράχος" της οικογένειας»

20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα 14η του πολέμου: Γιατί βγήκαν στους δρόμους του Ιράν οι βασικοί παίκτες εξουσίας Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί – Ανάλυση

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

18:24ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών- Γύρισε δύο ώρες μετά και έχανε τα λόγια του

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν ομερτά, όποιος γνωρίζει κάτι να το καταθέσει» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ