Εντοπίστηκε η χαμένη πόλη του Mέγα Αλέξανδρου έπειτα από σχεδόν δύο χιλιετίες

Αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τη θέση μιας χαμένης πόλης που είχε ιδρύσει ο Μέγας Αλέξανδρος, ενός σημαντικού λιμανιού που στην αρχαιότητα συνέδεε τη Μεσοποταμία με τα εμπορικά δίκτυα του Περσικού Κόλπου.

Η πόλη είναι γνωστή ως «Αλεξάνδρεια στον Τίγρη» και εκτιμάται ότι βρίσκεται στο νότιο Ιράκ, κοντά στον Περσικό Κόλπο. Όπως αναφέρει το Fox News, οι πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων χαρακτηρίζουν την ανακάλυψη «απολύτως εντυπωσιακή».

Η πόλη ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και ήταν μία από τις πολλές «Αλεξάνδρειες» που δημιούργησε ο Μακεδόνας στρατηλάτης κατά την επέκταση της αυτοκρατορίας του, η οποία εκτεινόταν από την Ελλάδα μέχρι τα όρια της Ινδίας.

Αν και η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έγινε παγκοσμίως γνωστή για τον περίφημο φάρο και τη βιβλιοθήκη της, η Αλεξάνδρεια στον Τίγρη παρέμενε για αιώνες σχεδόν μυθική – περισσότερο μια ιστορική αναφορά παρά μια πόλη που μπορούσε να εντοπιστεί στον χάρτη.

Στρατηγικό λιμάνι της αρχαιότητας

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η τοποθεσία που εντοπίστηκε ταιριάζει με τις ιστορικές περιγραφές για ένα στρατηγικά τοποθετημένο λιμάνι που συνέδεε την ποτάμια κυκλοφορία στον Τίγρη με τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές του Περσικού Κόλπου.

Στην ακμή της, η πόλη αποτελούσε σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ιδεών και ανθρώπων ανάμεσα στη Μεσοποταμία και τον ευρύτερο αρχαίο κόσμο.

Με την πάροδο των αιώνων, όμως, η κοίτη του ποταμού άλλαξε πορεία και τα φερτά υλικά κάλυψαν τις παλιές ακτογραμμές και τους οικισμούς. Παράλληλα, οι αλλαγές στις εμπορικές διαδρομές, η άνοδος και η πτώση αυτοκρατοριών αλλά και οι καταστροφές των σύγχρονων πολέμων συνέβαλαν στο να χαθούν τα ίχνη της πόλης.

Τείχη, δρόμοι και λιμάνι κάτω από το έδαφος

Χάρη σε γεωφυσικές σαρώσεις υψηλής ανάλυσης και φωτογραφίες από drones, οι επιστήμονες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τμήματα των οχυρωματικών τειχών, δρόμους, οικοδομικά τετράγωνα αλλά και βιοτεχνικές περιοχές.

Κάτω από την επιφάνεια του εδάφους εντοπίστηκαν επίσης συγκροτήματα ναών, εργαστήρια με καμίνια και φούρνους, καθώς και στοιχεία ενός εκτεταμένου δικτύου λιμανιού και καναλιών. Τα ευρήματα δίνουν μια σπάνια και ιδιαίτερα ολοκληρωμένη εικόνα μιας μεγάλης αρχαίας πόλης που διατηρήθηκε σε εντυπωσιακή κατάσταση.

Ο καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, Στέφαν Ρ. Χάουζερ, δήλωσε στο Fox News Digital ότι τα στοιχεία είναι «απολύτως εντυπωσιακά», σημειώνοντας ότι οι τοίχοι των κτιρίων βρίσκονται μόλις λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και η διατήρησή τους είναι «απροσδόκητα καλή».

Μια πόλη τεράστια για την εποχή της

Η έκταση της πόλης υπολογίζεται σε περίπου 6,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέγεθος που – σύμφωνα με τους ειδικούς – αντιστοιχεί ή ακόμη και ξεπερνά ορισμένες μεγάλες πρωτεύουσες της αρχαιότητας.

Οι ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν τη δεκαετία του 2010 από Βρετανούς αρχαιολόγους, ανάμεσά τους οι Τζέιν Μουν, Ρόμπερτ Κίλικ και Στιούαρτ Κάμπελ. Ωστόσο η πρόοδος ήταν αργή και συχνά επικίνδυνη, εξαιτίας των συγκρούσεων στην περιοχή και της παρουσίας εξτρεμιστικών ομάδων.

Σήμερα, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η χαμένη Αλεξάνδρεια στον Τίγρη αρχίζει επιτέλους να αποκαλύπτει τα μυστικά της, φωτίζοντας μια σημαντική πτυχή της ιστορίας των ελληνιστικών χρόνων.