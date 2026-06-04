ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Σε ανοικτή κληρωτίδα οι 2.628 θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

Snapshot Το ΑΣΕΠ ενεργοποιεί ηλεκτρονική εφαρμογή ανοικτής κληρωτίδας για την έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1ΓΒ/2026 για 2.628 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η κληρωτίδα βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας και θα χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων θα εμφανίζεται τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και σε ισοβαθμίες θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εφαρμογής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026, παρουσία αρμοδίων μελών του ΑΣΕΠ και της Κεντρικής Επιτροπής Β’ σταδίου.

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά υποψηφίους που συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1Γ/2025, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Snapshot powered by AI

Προκειμένου το ΑΣΕΠ να προβεί στην έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 1ΓΒ/2026 (ΑΣΕΠ 11) που αφορά στην πλήρωση συνολικά δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (2.628) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (ΑΣΕΠ 14,15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (Α’ 169), μεταξύ των υποψηφίων όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της προκήρυξης, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και, όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες, θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής ορίζεται για την Πέμπτη, 4/06/2026 και ώρα 14:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ, παρουσία μέλους του ΑΣΕΠ και της Κεντρικής Επιτροπής Β’ σταδίου των άρθρων 8-27 του ν. 4765/2021.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ που ακολουθεί, δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της, ο κλάδος/ειδικότητα, ο κωδικός θέσης (ψηφιακό οργανόγραμμα), οι φορείς, η έδρα-περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται και ο αριθμός των θέσεων.

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (1Γ/2025) και συγκεκριμένα στην κατηγορίαςΤεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.