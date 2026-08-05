Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα της οροφής στο χώρο των Επειγόντων

Δεν τραυματίστηκαν ασθενείς ή εργαζόμενοι του νοσοκομείου 

Διονυσία Προκόπη

Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα της οροφής στο χώρο των Επειγόντων
ΥΓΕΙΑ
2'
1 ΣΧΟΛΙΑ
Snapshot
  • Κατέρρευσε τμήμα της ψευδοροφής στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κορίνθου χωρίς τραυματισμούς.
  • Το ΤΕΠ είχε ανακαινιστεί και εγκαινιαστεί πριν από περίπου ένα μήνα, ενώ συνεχίζονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.
  • Το έργο αναβάθμισης χρηματοδοτήθηκε με 2,6 εκατομμύρια ευρώ από κοινού με το νοσοκομείο Αιγίου.
Snapshot powered by AI

Ένα τμήμα της ψευδοροφής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου κατέρρευσε την Τρίτη (04/08/2026), ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος ασθενής ή υγειονομικός.

Το τμήμα της οροφής που έπεσε, βρίσκεται στον χώρο του ανακαινισμένου ΤΕΠ του νοσοκομείου. Οι εργασίες στο νοσοκομείο συνεχίζονται, καθώς είναι σε εξέλιξη η ενεργειακή αναβάθμιση της νοσηλευτικής μονάδας.

Το έργο, το οποίο εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πριν από περίπου ένα μήνα, έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, με κοινο προϋπολογισμό 2,6 εκατομμυρίων ευρώ με το νοσοκομείο Αιγίου. Όπως είχε δηλώσει τότε, ο υπουργός Υγείας, «στο συγκεκριμένο έργο αυξήσαμε πρώτα από όλα τα τετραγωνικά του, από τα 500 τετραγωνικά έγιναν 650 τετραγωνικά. Προσθέσαμε τρεις κλίνες ανάνηψης που είναι η καρδιά των ΤΕΠ, γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη που χωρίζει καμία φορά την λευκή γραμμή μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Προσθέσαμε κλίνες βραχείας νοσηλείας και ανακαινίσαμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τώρα, ακόμα περισσότερο, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα το νοσοκομείο της Κορίνθου κάνει ένα μεγάλο βήμα εμπρός και συνεχίζουμε, καθώς εξελίσσεται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης που θα αλλάξει το σύνολο πια του κελύφους του νοσοκομείου έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να πούμε ότι θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας ένα νοσοκομείο που για τα επόμενα 20-30 χρόνια θα λειτουργεί καλά».

Για το περιστατικό της κατάρρευσης τμήματος της ψευδοροφής, οι υγειονομικοί επισημαίνουν τον κίνδυνο που υπήρξε για εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς. «Ακόμη και μια περιορισμένη κτηριακή παρέμβαση, η οποία παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες ως σπουδαίο έργο εκσυγχρονισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε τα στοιχειώδη για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Και όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εδώ και χρόνια σε τραγική κατάσταση. Έχουμε ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, γενναία χρηματοδότηση, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές και ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας. Οι κορδέλες που κόβουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και οι διοικήσεις δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι» δήλωσε ο Γιάννης Φρυσίρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια (1)
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:20ΕΛΛΑΔΑ

Τελωνείο Ευζώνων: Ουρές χιλιομέτρων για την τουριστική σεζόν - Περισσότερες από 35.000 διελεύσεις τη μέρα

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για «πράσινα σπιτάκια»: Η γραμματέας Διαφάνειας διαψεύδει Ανδρουλάκη - Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

17:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου: Υπεγράφη η συμφωνία με την γαλλική Meridiam

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στην Γκραν Κανάρια

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό σε βίντεο: Οι φλόγες γιγαντώνονται σε λιγότερο από 1 λεπτό

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ρυθμίσεις άνω των 20 δισ. ολοκληρώθηκαν μέχρι τον Ιούλιο

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Γλυφάδα: ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένη που επιχειρούσε να διασχίσει τη Βουλιαγμένης

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι από γυναίκα στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις τραυματίες

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

16:45WHAT THE FACT

Γροιλανδία: Κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που γιγαντιαίο παγόβουνο αναποδογύρισε στον ωκεανό

16:45ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Στο 50 - 50 η πιθανότητα συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν μέχρι την Παρασκευή για τα Στενά του Ορμούζ

16:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Λιβάι Γκαρσία, πάει ΟΑΚΑ για το ματς με ΤΣΣΚΑ 1948

16:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίθεση Λουίς Φίγκο στον Ινφαντίνο: «Αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, πρέπει να φύγει»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Θεούτα: Στους 99 ανέρχονται οι νεκροί ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Μίνι ανεμοστρόβιλος «σάρωσε» αγώνες στίβου στην Αγγλία: Σήκωσε στον αέρα τραπέζια, καρέκλες και τους… κριτές – Βίντεο

16:27ΥΓΕΙΑ

Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα της οροφής στο χώρο των Επειγόντων

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Κεραυνός σκοτώνει ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα στην Ταϊλάνδη - 12 τραυματίες

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη - Χαλκίδα: Διακοπή σιδηροδρομικής γραμμής λόγω φωτιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

16:15WHAT THE FACT

Χρησιμοποιούν επένδυση σουτιέν για να αυξήσουν την αεροδυναμική τους: Στο στόχαστρο ποδηλάτισσες του Tour de France

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μεγάλη φωτιά σε παλιά ταβέρνα προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Συνελήφθη ηθοποιός και πρώην παίκτρια του Survivor για «προσβολή δημοσίας αιδούς»- Παραδέχτηκε ότι φοράει δονητή στον λαιμό της

15:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυγερινός, Κοκοτσάκης, Μουτσάτσου και άλλοι 19 κατά Καρυστιανού: Γι αυτό αποχωρήσαμε - Η διαφωνία δεν είναι υπονόμευση, ούτε η κριτική είναι προδοσία

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή: Κεραυνός σκοτώνει ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα στην Ταϊλάνδη - 12 τραυματίες

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Επιχειρούν 6 αεροσκάφη

12:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Ποια ΑΦΜ υποβάλλουν σήμερα αίτηση

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: ΤikToker δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ έκανε live μετάδοση έξω από εστιατόριο - Βίντεο ντοκουμέντο

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Oργή για τη σεξουαλική επίθεση εναντίον γνωστής τραγουδίστριας - Το viral βίντεο-γροθιά στο στομάχι

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με μαχαίρι από γυναίκα στο κέντρο του Λονδίνου: Τέσσερις τραυματίες

14:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Νιώθω συντριβή»: Το σπαρακτικό αντίο του Γιάνη Βαρουφάκη για τον θάνατο του Ανδρέα Μπρακούλια

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Η στιγμή που οι αστυνομικοί εντοπίζουν το Rolex και την τσάντα Hermès των 75.000 ευρώ κρυμμένα κάτω από πέτρες

15:27LIFESTYLE

Στη Μύκονο Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα - Πλάνα από την άφιξή τους στο Nammos

08:35ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Μαρουσάκη: Καλοκαίρι με 38αρια – Πού αναμένονται ισχυροί βοριάδες

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Γλυφάδα: ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένη που επιχειρούσε να διασχίσει τη Βουλιαγμένης

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο τελευταίος χαιρετισμός της θάλασσας στον Αντώνη Βιδάλη, ύπαρχο του πλοίου Superferry – Βίντεο

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Οινόη - Χαλκίδα: Διακοπή σιδηροδρομικής γραμμής λόγω φωτιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Όλα τα μέτρα στήριξης προς τους πυρόπληκτους – Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Το «αντίο» στον 56χρονο ύπαρχο του πλοίου Superferry  από τον αδελφό του

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που η φωτιά φτάνει στο Πόρτο Γερμενό σε βίντεο: Οι φλόγες γιγαντώνονται σε λιγότερο από 1 λεπτό

13:06LIFESTYLE

Επαναλήψεις από το πρωί έως το βράδυ – Ποιες κερδίζουν «χαλαρά» την τηλεθέαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ