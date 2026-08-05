Νοσοκομείο Κορίνθου: Έπεσε τμήμα της οροφής στο χώρο των Επειγόντων

Snapshot Κατέρρευσε τμήμα της ψευδοροφής στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Κορίνθου χωρίς τραυματισμούς.

Το ΤΕΠ είχε ανακαινιστεί και εγκαινιαστεί πριν από περίπου ένα μήνα, ενώ συνεχίζονται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης.

Το έργο αναβάθμισης χρηματοδοτήθηκε με 2,6 εκατομμύρια ευρώ από κοινού με το νοσοκομείο Αιγίου. Snapshot powered by AI

Ένα τμήμα της ψευδοροφής του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου κατέρρευσε την Τρίτη (04/08/2026), ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος ασθενής ή υγειονομικός.

Το τμήμα της οροφής που έπεσε, βρίσκεται στον χώρο του ανακαινισμένου ΤΕΠ του νοσοκομείου. Οι εργασίες στο νοσοκομείο συνεχίζονται, καθώς είναι σε εξέλιξη η ενεργειακή αναβάθμιση της νοσηλευτικής μονάδας.

Το έργο, το οποίο εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πριν από περίπου ένα μήνα, έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, με κοινο προϋπολογισμό 2,6 εκατομμυρίων ευρώ με το νοσοκομείο Αιγίου. Όπως είχε δηλώσει τότε, ο υπουργός Υγείας, «στο συγκεκριμένο έργο αυξήσαμε πρώτα από όλα τα τετραγωνικά του, από τα 500 τετραγωνικά έγιναν 650 τετραγωνικά. Προσθέσαμε τρεις κλίνες ανάνηψης που είναι η καρδιά των ΤΕΠ, γιατί εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη που χωρίζει καμία φορά την λευκή γραμμή μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Προσθέσαμε κλίνες βραχείας νοσηλείας και ανακαινίσαμε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, τώρα, ακόμα περισσότερο, με τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σήμερα το νοσοκομείο της Κορίνθου κάνει ένα μεγάλο βήμα εμπρός και συνεχίζουμε, καθώς εξελίσσεται το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης που θα αλλάξει το σύνολο πια του κελύφους του νοσοκομείου έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να πούμε ότι θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας ένα νοσοκομείο που για τα επόμενα 20-30 χρόνια θα λειτουργεί καλά».

Για το περιστατικό της κατάρρευσης τμήματος της ψευδοροφής, οι υγειονομικοί επισημαίνουν τον κίνδυνο που υπήρξε για εργαζομένους, ασθενείς και συνοδούς. «Ακόμη και μια περιορισμένη κτηριακή παρέμβαση, η οποία παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες ως σπουδαίο έργο εκσυγχρονισμού, αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε τα στοιχειώδη για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών. Και όλα αυτά σε ένα νοσοκομείο του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται εδώ και χρόνια σε τραγική κατάσταση. Έχουμε ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, γενναία χρηματοδότηση, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές και ουσιαστική στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας. Οι κορδέλες που κόβουν η κυβέρνηση, το υπουργείο και οι διοικήσεις δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έπεσε από το ταβάνι» δήλωσε ο Γιάννης Φρυσίρας, μέλος του ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Κορίνθου.

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