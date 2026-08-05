Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων στην Γκραν Κανάρια

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε δεξαμενή καυσίμων σε βιομηχανική, στο Telde της Γκραν Κανάρια στις Κανάριες Νήσους.

Η αιτία της έκρηξης στη δεξαμενής καυσίμου, παραμένει υπό διερεύνηση, ωστόσο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης δύο εργάτες, έκαναν εργασίες συγκόλλησης σε μία από τις δεξαμενές, όταν έσκασε το καπάκι.

Όλα τα θύματα είναι εργαζόμενοι της εταιρείας

Ο δήμος του Telde ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο, εργάζονται συντονισμένα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την εγγύηση της ασφάλειας στο περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό ζήτησε από τους πολίτες, να αποφύγουν να μετακινηθούν στην περιοχή της βιομηχανικής περιοχής όσο συνεχίζονται οι εργασίες των ομάδων επέμβασης ώστε να μην παρεμποδίζεται η πρόσβαση και η κινητικότητα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.