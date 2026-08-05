Ρωσία: Στις φλόγες το ερευνητικό ινστιτούτο της διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos στη Μόσχα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στο Ινστιτούτο Έρευνας της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας Roskosmos στο Κορολιόφ της Μόσχας.

Το ινστιτούτο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διαστημικών σκαφών, τη λήψη τηλεμετρίας και την υποστήριξη του ρωσικού διαστημικού προγράμματος.

Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή την κατάσταση των εργαζομένων στο κτήριο.

Η πυρκαγιά συνέπεσε με περιορισμούς στις επιχειρήσεις των αεροδρομίων της Μόσχας, που συνήθως σχετίζονται με επιθέσεις με drone.

Το ινστιτούτο συμμετέχει στο σύστημα GLONASS και υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις από το 2022 λόγω εμπλοκής στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Snapshot powered by AI

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε κτήριο όπου στεγάζεται το Ινστιτούτο Έρευνας της ρωσικής διαστημικής υπηρεσίας «Roskosmos» στο Κορολιόφ της Μόσχας. (Ρωσική έκδοση του Διαστημικού Κέντρου Τζόνσον στο Χιούστον)

Σε βίντεο από την περιοχή φαίνεται από το κτήριο να βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

In der Nähe von Moskau brennt ein Hauptinstitut von Roskosmos stark.



STERBENDES RUSSLAND pic.twitter.com/lbeAW9pEpX — Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) August 5, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς ή αν οι εργαζόμενοι εκκένωσαν το κτήριο, ή αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Η εγκατάσταση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο διαστημικών σκαφών, τη λήψη τηλεμετρίας και την υποστήριξη του διαστημικού προγράμματος της Ρωσίας.

Moskau-Gebiet. Ein Gebäudeteil des Hauptforschungsinstituts von „Roskosmos“ in Koroljow brennt. pic.twitter.com/2oONXNkqPa — Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) August 5, 2026

Λίγο πριν εμφανιστούν οι αναφορές για την πυρκαγιά, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αερομεταφορών περιόρισε τις επιχειρήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας, κάτι που συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια επιθέσεων με drone.

Το ινστιτούτο περιλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών και συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη του συστήματος GLONASS και στην έρευνα πυραύλων και διαστημικής τεχνολογίας.

Το ινστιτούτο υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ, του Καναδά και άλλων κυρώσεων από το 2022 για βοήθεια στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.