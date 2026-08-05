Ο Όμιλος AKTOR εξαγοράζει το 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

Γεώργιος Καλούμενος

Ο Όμιλος AKTOR εξαγοράζει το 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ προχώρησαν σήμερα σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας μετοχών για την απόκτηση από τον πρώτο ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», η οποία αποτελεί την 100% μητρική εταιρεία των εταιρειών «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. Α.Ε.», με αποτέλεσμα την έμμεση απόκτηση από τον Όμιλο AKTOR ποσοστού 75% των δύο εταιρειών. Η εξαγορά θα επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου AKTOR για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην κυκλική οικονομία και τον κύκλο του νερού.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής η αξία επιχείρησης («Enterprise Value») των δύο εταιρειών συμφωνήθηκε σε €300 εκατ. (σε βάση 100%). Το τελικό τίμημα της Συναλλαγής θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού, πλέον των χρηματικών διαθεσίμων όπως θα προκύψουν κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και των λοιπών προβλεπόμενων στους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας προσαρμογών. Επισημαίνεται ότι το συνολικό EBITDA των προς εξαγορά εταιρειών για το έτος 2025 ανήλθε στο ποσό €40,8 εκατ., ενώ για το έτος 2026 εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το ποσό των €41 εκατ.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις για τέτοιου είδους συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισής της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του α΄ τριμήνου του 2027.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε σχετικά: «Με την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS εγκαινιάζουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με τον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της διαχείρισης υδατικών πόρων. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει το αποτύπωμα και την τεχνογνωσία μας στα έργα περιβάλλοντος, θα μας προσφέρει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά και θα επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου μας για διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας και αύξηση της παραγωγής επαναλαμβανόμενων εσόδων. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν - και δεν κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε - ότι η συνέπεια λόγων και έργων αποτελεί την κορυφαία μας αρχή, και η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί επιβεβαίωση της τοποθέτησης: Να κάνουμε τον Όμιλο AKTOR ακόμη μεγαλύτερο».

Οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών, αντίστοιχα.

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Ενίσχυση του τομέα περιβάλλοντος

Με την εξαγορά ο Όμιλος AKTOR θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τοποθέτησή του στην αγορά των περιβαλλοντικών έργων και στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κυκλικής οικονομίας, όπου ήδη είναι ιδιαίτερα δραστήριος, προσθέτοντας ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο έργων. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει διεύρυνση των ευκαιριών σε έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, συμπλήρωση του χαρτοφυλακίου με σημαντικά έργα εν λειτουργία, εμπειρία και τεχνογνωσία κι ενίσχυση του EBITDA, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA και επαναλαμβανόμενες ροές εσόδων. Παράλληλα θα δημιουργήσει σημαντικές επιχειρησιακές συνέργειες με τους λοιπούς κλάδους δραστηριότητας του Ομίλου.

Ενέργεια από απορρίμματα

Η ΗΛΕΚΤΩΡ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και την παραγωγή πράσινης ενέργειας από απορρίμματα (Waste to Energy), έχοντας υλοποιήσει σημαντικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα, αρκετά εξ αυτών υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Η εταιρεία σήμερα λειτουργεί 7 εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, 2 εγκαταστάσεις διαχείρισης επικίνδυνων κλινικών αποβλήτων και 4 εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου που εκλύεται από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 33 MW.

Μεγάλα έργα και ΣΔΙΤ

Παράλληλα, έχει υπογράψει νέες συμβάσεις για την κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Αγρίνιο, την κατασκευή με το κλειδί στο χέρι της Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς, το έργο διαχείρισης και επεξεργασίας απορριμμάτων της Άνδρου, περιβαλλοντικά έργα στην Κρήτη, αλλά και στη Γερμανία κ.ά.

Επιπλέον, υλοποιεί το σημαντικό έργο ΣΔΙΤ της διαχείρισης απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν το πρώτο της κατηγορίας του που δημοπρατήθηκε στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι υψηλού ενδιαφέροντος για τον Όμιλο AKTOR, καθώς ωριμάζουν από το δημόσιο οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση σειράς έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης αποβλήτων, αλλά και άλλων περιβαλλοντικών έργων.

Με εμπειρία στην Κυκλική Οικονομία

Παράλληλα, η THALIS συμπληρώνει την ΗΛΕΚΤΩΡ, καθώς διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία στα περιβαλλοντικά έργα και την κυκλική οικονομία, έχοντας υλοποιήσει δεκάδες σχετικά έργα στη χώρα.

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, είναι ιδιαίτερα ισχυρή στην κυκλική οικονομία του νερού και προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης και διαχείρισης ρυπασμένων εδαφών.

Διαθέτει σημαντική παρουσία στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας παραδώσει σημαντικά έργα και έχει εισέλθει επίσης στον χώρο της ψηφιοποίησης των περιβαλλοντικών υποδομών και των έργων «έξυπνων πόλεων».

Ανάμεσα σε δεκάδες έργα, ξεχωρίζουν εκείνα της Κρήτης, όπου η εταιρεία κατασκευάζει ή αναβαθμίζει μονάδες επεξεργασίας λυμάτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη άρδευση μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων του νησιού.

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