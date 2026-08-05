Τελωνείο Ευζώνων: Ουρές χιλιομέτρων για την τουριστική σεζόν

Snapshot Στο τελωνείο των Ευζώνων καταγράφηκαν ουρές αυτοκινήτων με αναμονή άνω των τριών ωρών λόγω αυξημένης κίνησης στην τουριστική σεζόν.

Οι βιομετρικοί έλεγχοι καταργήθηκαν προσωρινά για να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και να διευκολυνθεί η διέλευση των ταξιδιωτών.

Η έντονη κίνηση και οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει μείωση κατά 5% στις κρατήσεις στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Προγραμματίζεται ανακαίνιση του τελωνείου έως το 2027 για αύξηση των διαδρόμων διέλευσης και μείωση των χρόνων αναμονής. Snapshot powered by AI

Με την τουριστική σεζόν να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ένα σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στο τελωνείο των Ευζώνων όπου χιλιάδες αυτοκίνητα προκαλούν καθημερινά κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, περίπου 42.000 οχήματα πέρασαν από τα Βαλκάνια στην Ελλάδα μέσω του τελωνείου, με αποτέλεσμα να ξεπερνούν τις τρεις ώρες αναμονής. Επιπλέον, η κίνηση που δημιουργείται στους γύρω δρόμους είναι ασφυκτική και προκαλεί δυσφορία σε πολλούς τουρίστες που περιμένουν ώρες μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.

Ξεκινούν από τα ξημερώματα

Τουρίστες από τα Βαλκάνια αλλά και από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους. Πολλοί από αυτούς αναφέρουν ότι ξεκινούν από τα ξημερώματα το ταξίδι τους για να φτάσουν στα τελωνεία, ώστε να αποφύγουν όσο είναι δυνατόν την κίνηση.

Με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου όμως, η κατάσταση γίνεται περισσότερο ασφυκτική. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην ΕΡΤ, οι βιομετρικοί έλεγχοι των ταξιδιωτών καταργήθηκαν, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και να διευκολυνθεί η διέλευση.

Μείωση στον τουρισμό

Η ταλαιπωρία από την κίνηση και τις ατελείωτες ώρες αναμονής στη ζέστη έχει επηρεάσει σε έναν βαθμό και την τουριστική κίνηση της Χαλκιδικής. Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ανέφερε ότι οι κρατήσεις φέρεται να έχουν πτώση κατά 5%. ««Η κατάσταση επηρέασε πάρα πολύ τις κρατήσεις Μαΐου-Ιουνίου, αλλά και αυτό το διάστημα, τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής», δήλωσε.

Σημειώνεται ότι το τελωνείο των Ευζώνων αναμένεται να ανακαινιστεί μέσα στο 2027, προκειμένου να αυξηθούν και οι διάδρομοι διέλευσης των αυτοκινήτων και να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής.

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