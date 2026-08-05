Στη Μύκονο Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα - Πλάνα από την άφιξή τους στο Nammos

Νικόλ Κίντμαν και Ζόε Σαλντάνα είναι τα δύο «πρώτα ονόματα» του Χόλιγουντ που βρίσκονται στη χώρα μας και μάλιστα στη Μύκονο, όπου το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου, έκαναν την εμφάνισή τους στο Nammos.

Αποκλειστικά πλάνα του Mykonos Live TV, δείχνουν τις δύο διάσημες ηθοποιούς να φτάνουν στο γνωστό beach restaurant συνοδευόμενες από μεγάλη παρέα, επιλέγοντας το δημοφιλές στέκι της Ψαρρούς για το γεύμα τους.

Η Ζόε Σαλντάνα δεν είναι άγνωστη στη Μύκονο, καθώς έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το νησί τα προηγούμενα χρόνια για τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η Νικόλ Κίντμαν συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Έχει τιμηθεί με Όσκαρ, έξι Χρυσές Σφαίρες και δύο βραβεία Emmy, ενώ στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται εμβληματικές ταινίες όπως Moulin Rouge!, The Hours, The Others, Australia και Eyes Wide Shut.

Από την πλευρά της, η Ζόε Σαλντάνα αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε κορυφαίες παραγωγές όπως τα Avatar, Avatar: The Way of Water, Guardians of the Galaxy και Avengers: Endgame.

Οι δύο σταρ συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια στη δημοφιλή σειρά δράσης Lioness, η οποία έχει καταγράψει σημαντική διεθνή επιτυχία.

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