Αριζόνα: Πελάτες εστιατορίου fast food σταμάτησαν ληστή που άρπαξε το σακίδιο ηλικιωμένου

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που πελάτες ενός εστιατορίου fast food στην Αριζόνα εμπόδισαν έναν ληστή από το να κλέψει την τσάντα ενός ηλικιωμένου.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Ιουλίου σε ένα εστιατόριο fast food στην οδό Oracle στην πόλη Τούσον. Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι ο δράστης, ένας 34χρονος άνδρας, ακολούθησε τον 70χρονο στο εσωτερικό του καταστήματος με σκοπό να τον ληστέψει.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τον δράστη να περπατά δίπλα στον ηλικιωμένο άνδρα στο εσωτερικό του εστιατορίου, πριν του επιτεθεί. Ο 34χρονος προσπάθησε να αρπάξει το σακίδιο από τα χέρια του ηλικιωμένου, ρίχνοντάς τον στο έδαφος. Στη συνέχεια του βίντεο, μπαίνουν στο κάδρο δύο πελάτες του εστιατορίου, οι οποίοι σπρώχνουν τον δράστη, ώστε να απομακρυνθεί από το θύμα, με αποτέλεσμα να αφήσει το σακίδιο στο έδαφος. Αφού ο δράστης έφυγε από το εστιατόριο, οι δύο άνδρες βοήθησαν τον ηλικιωμένο να μαζέψει τα αντικείμενα του που έπεσαν στο πάτωμα και κάλεσαν την αστυνομία.

Δείτε βίντεο:

Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο αναφέρουν ότι μάρτυρες έδωσαν περιγραφή του ύποπτου και, μέσα σε λίγα λεπτά, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Ο ηλικιωμένος υπέστη ελαφρά τραύματα και έλαβε την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη στο σημείο.

«Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της κοινότητάς μας και οι αστυνομικοί συνεργάζονται για να διατηρήσουν την ασφάλεια στο Τούσον. Ευχαριστούμε τους μάρτυρες που παρείχαν πληροφορίες που βοήθησαν τους αστυνομικούς να εντοπίσουν γρήγορα τον δράστη», ανέφερε η τοπική αστυνομία σε ανακοίνωσή της.