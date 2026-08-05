Φωτιά στη δυτική Αττική: Σύσκεψη στα Βίλια για την επόμενη ημέρα της καταστροφής
Παρών ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης
Σύσκεψη για τον συντονισμό των ενεργειών αποκατάστασης και την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη μεγάλη πυρκαγιά στη δυτική Αττική πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 17:00, στα Βίλια.
Στη σύσκεψη θα συμμετάσχει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ενώ θα δώσουν το «παρών» οι δήμαρχοι Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, καθώς και εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής.
Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα στις πληγείσες περιοχές, η καταγραφή των ζημιών, η άμεση στήριξη των κατοίκων και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αποκατάσταση των υποδομών και την προστασία των καμένων εκτάσεων.
Η σύσκεψη πραγματοποιείται λίγες ώρες μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ταχεία διαχείριση των προβλημάτων που άφησε πίσω της η καταστροφή.