Η BIOKOSMOS παρέδωσε στην τοπική κοινωνία το ανακαινισμένο γήπεδο μπάσκετ του Πλατάνου Ναυπακτίας

Στα εγκαίνια συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες του Πλατάνου  - Στον φιλικό αγώνα που διεξήχθη ανάμεσα στις δύο τοπικές ομάδες συμμετείχαν οι αθλητές Γιάννης Μπουρούσης και Σοφοκλής Σχορτσιανίτης 

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Η BIOKOSMOS παρέδωσε στην τοπική κοινωνία το ανακαινισμένο γήπεδο μπάσκετ του Πλατάνου Ναυπακτίας
ΕΛΛΑΔΑ
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Μέσα σε μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων της περιοχής, κατοίκων και επισκεπτών, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 1 Αυγούστου τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου δημοτικού γηπέδου μπάσκετ στον Πλάτανο Ναυπακτίας. Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας BIOKOSMOS -που εξειδικεύεται στον χώρο της Πυρηνικής Ιατρικής-στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

Το νέο γήπεδο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο άθλησης, συνάντησης και δημιουργικής έκφρασης για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της καθημερινότητας της τοπικής κοινωνίας.

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Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της BIOKOSMOS, Άγγελος Παγώνης, αναφέρθηκε στη σημασία της ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς και της στήριξης πρωτοβουλιών που αφήνουν ένα διαχρονικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον Υποστράτηγο Πέτρο Παυλόπουλο, ο οποίος ανέδειξε την ανάγκη ανακαίνισης του γηπέδου και συνέβαλε καθοριστικά, προκειμένου η πρωτοβουλία αυτή να υλοποιηθεί.

«Για εμάς στη BIOKOSMOS, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους. Πιστεύουμε ότι ένα γήπεδο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας χώρος άθλησης. Είναι ένας χώρος συνάντησης, συνεργασίας και δημιουργίας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλαμε ώστε ο Πλάτανος να αποκτήσει ξανά έναν χώρο που θα ανήκει στα παιδιά, στους νέους και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία», τόνισε μεταξύ άλλων, ο κ. Παγώνης.

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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου, Γεώργιος Πολύχρονος, απονέμοντας τιμητική πλακέτα στον κ. Παγώνη, μίλησε συγκινημένος για την προσφορά της BIOKOSMOS στον Πλάτανο, καθώς όπως είπε, τέτοια έργα συμβάλλουν στην ευρύτερη προσπάθεια επιστροφής των νέων στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας. Με ανάλογο ενθουσιασμό για τη σημασία του έργου μίλησαν και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση, καθώς και ο Πρόεδρος του Εξωραϊστικού Ομίλου Πλατάνου, Δημήτρης Ροντήρης.

Φιλικός αγώνας με τη συμμετοχή πρώην διεθνών παικτών

Η αυλαία των εγκαινίων του γηπέδου «έπεσε» με τη διεξαγωγή φιλικού αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στην ομάδα του Πλατάνου και την ομάδα επίλεκτων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν δύο σπουδαίοι αθλητές, ο Γιάννης Μπουρούσης και ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, οι οποίοι τιμήθηκαν για τη σημαντική προσφορά τους στο ελληνικό μπάσκετ και στην Εθνική Ομάδα.

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Οι δύο πρώην διεθνείς καλαθοσφαιριστές συμμετείχαν επίσης σε ανοιχτή συζήτηση με τον αθλητικό δημοσιογράφο Αντώνη Καλκαβούρα, κατά την οποία μίλησαν για τη σημασία της αναζωογόνησης των αθλητικών εγκαταστάσεων στις περιοχές της ελληνικής υπαίθρου και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στον αθλητισμό.

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«Κάθε παιδί αξίζει να έχει έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο για να αθληθεί. Πρωτοβουλίες όπως αυτή δίνουν πραγματικές ευκαιρίες στους νέους της περιφέρειας και αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη οποιασδήποτε μικρής, τοπικής κοινωνίας», τόνισε σε δήλωσή του ο Γιάννης Μπουρούσης.

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Από την πλευρά του, ο Σοφοκλής Σχορτσιανίτης, σημείωσε:

«Τα γήπεδα δεν χτίζουν μόνο αθλητές, αλλά και χαρακτήρες, φιλίες και κοινότητες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπουμε τέτοιες πρωτοβουλίες να δίνουν νέα πνοή σε περιοχές της ελληνικής υπαίθρου και να φέρνουν τους νέους ξανά κοντά στον αθλητισμό. Εύχομαι σε αυτό το γήπεδο τα παιδιά να έρχονται πάντα με χαμόγελο».

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Την εκδήλωση τίμησαν -μεταξύ άλλων- με την παρουσία τους ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Παπαθανάσης, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας, ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, ο Υποστράτηγος Πέτρος Παυλόπουλος, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας Βασίλης Πολυγένης, καθώς και αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Σε δήλωσή του, ο κ. Παπαθανάσης, τόνισε:

«Με ιδιαίτερη χαρά βρέθηκα σήμερα εδώ στα εγκαίνια του νέου δημοτικού γηπέδου της τοπικής κοινότητας Πλατάνου, ενός έργου πολύ μεγάλης αξίας, διότι πρωτίστως ανήκει στη νεολαία και στα παιδιά της περιοχής μας. Είναι ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος, ένας τόπος συνάντησης, που για όλους μας αποτελεί -πλέον- το καμάρι της περιοχής. Ευχαριστούμε όλους όσοι συνέδραμαν: τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πλατάνου, τον Πρόεδρο του Τουριστικού Εξωραϊστικού Ομίλου, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας και φυσικά τη BIOKOSMOS για την πολύτιμη προσφορά της. Εύχομαι αυτό το έργο να αποτελέσει την αφετηρία για ακόμη περισσότερες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ποιότητα ζωής στην ελληνική περιφέρεια και δίνουν στους νέους μας περισσότερες ευκαιρίες να δημιουργούν στον τόπο τους».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, κ. Γκίζας, σημείωσε:

«Το αναβαθμισμένο γήπεδο μπάσκετ του Πλατάνου αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο άθλησης για τα παιδιά, τους νέους και τους κατοίκους της περιοχής. Ευχαριστούμε θερμά τη BIOKOSMOS και τον κ. Άγγελο Παγώνη για τη σημαντική αυτή δωρεά και φυσικά τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πλατάνου, Γιώργο Πολύχρονο, και την τοπική κοινωνία για την ουσιαστική συνεργασία και τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου. Η παρουσία των Γιάννη Μπουρούση και Σοφοκλή Σχορτσιανίτη έδωσε ξεχωριστή αξία στην τελετή των εγκαινίων και μετέφερε στα νέα παιδιά ένα ισχυρό μήνυμα για την προσήλωση, τη συνεργασία και τις αξίες του αθλητισμού. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν τη δύναμη των συνεργειών και ενισχύουν έμπρακτα την καθημερινότητα και τη ζωή στις κοινότητες της ορεινής Ναυπακτίας».

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Με την πρωτοβουλία αυτή, η BIOKOSMOS, μία από τις πλέον εξωστρεφείς ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες με έντονη ερευνητική δραστηριότητα και διεθνή παρουσία, επιβεβαιώνει τη διαρκή της δέσμευση να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργούν υποδομές με διαχρονική αξία για τη νέα γενιά.

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