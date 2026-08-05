Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκαν κρυφά στη Νέα Υόρκη -Οι βέρες και το λαμπερό δείπνο

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκαν κρυφά στη Νέα Υόρκη πριν από ένα μήνα, έγραψαν οι ταμπλόιντ, σχολιάζοντας ότι οι νεόνυμφοι πλέουν σε πελάγη ευτυχίας

Newsroom

Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκαν κρυφά στη Νέα Υόρκη -Οι βέρες και το λαμπερό δείπνο
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκαν κρυφά πριν από λίγες εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, μετά από μία σχέση τριών χρόνων, επιβεβαίωσαν πηγές κοντά στο ζεύγος. «Υπήρξε ένα εορταστικό δείπνο με τον Μπράντλεϊ και την Τζίτζι στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα και όλοι έλεγαν πως έχει να κάνει με τον γάμο τους. Τώρα που εθεάθησαν έξω με ασορτί βέρες, φαίνεται ότι παντρεύτηκαν κρυφά. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι.» είπε οικείος τους στην εφημερίδα Sun.

Τόσο η 31χρονη Τζίτζι όσο και ο 51χρονος Μπράντλεϊ ζουν κυρίως στη Νέα Υόρκη. Το σούπερ μόντελ διατηρεί μια μεζονέτα αξίας 5,82 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ο Μπράντλεϊ έχει μια ιστορική πενταόροφη βίλα, την οποία αγόρασε για 13,5 εκατομμύρια δολάρια το 2018.

Οι νεόνυμφοι φωτογραφήθηκαν τη Δευτέρα στο Παρίσι όπου ο ηθοποιός γυρίζει το prequel της ταινίας του 2001, Ocean's Eleven. Φορούσαν βέρες, κατασκευασμένες από τη γαλλική μάρκα πολυτελών κοσμημάτων Boucheron, σύμφωνα με το Page Six.

Οι μυημένοι λένε ότι η Τζίτζι φορούσε τη βέρα Quatre Radiant Edition του οίκου, η οποία πωλείται στην τιμή των 6.450 δολαρίων Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Boucheron, το δαχτυλίδι διαθέτει ένα σχέδιο σε κίτρινο χρυσό στο μισό της εξωτερικής του άκρης, ενώ μια σειρά από λαμπερά διαμάντια σε λευκόχρυσο διακοσμεί το άλλο μισό της εξωτερικής του λωρίδας. Το δαχτυλίδι «είναι μία δήλωση αγάπης, αλλά και στυλ» αναφέρει

Ο Μπράντλεϊ φέρεται να φορούσε τη ροζ χρυσή βέρα Godron της Boucheron που κοστίζει 2120 δολάρια. «Εκφράζοντας την αιωνιότητα μέσα από το στρογγυλεμένο σχήμα της, η βέρα Godron θυμίζει τη δύναμη της αγάπης που ενώνει δύο ανθρώπους», αναφέρει η ιστοσελίδα για το δαχτυλίδι, προσθέτοντας ότι είναι ένα «αιώνιο σύμβολο της ένωσης μεταξύ συζύγων».

.Η Τζίτζι μίλησε για τη σχέση της με τον Μπράντλεϊ σε μια συνέντευξη πέρυσι. «Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να φτάσεις στο σημείο όπου ξέρεις τι θέλεις και τι αξίζεις σε μια σχέση και στη συνέχεια να βρεις κάποιον που βρίσκεται σε μια φάση της ζωής του όπου ξέρει τι θέλει και τι αξίζει... και οι δύο να εργάζεστε για να ενωθείτε και να γίνετε ο καλύτερος σύντροφος που μπορείτε να γίνετε» είπε στη Vogue:

Πρόσθεσε επίσης οτι νιώθει «πραγματικά τυχερή» με τον Κούπερ, προσθέτοντας: «Τον σέβομαι τόσο πολύ ως δημιουργό και νιώθω ότι μου δίνει τόσα πολλά: ενθάρρυνση και, απλώς, πίστη. Το να σε ενθαρρύνουνοι άνθρωποι που θαυμάζεις, μπορεί να δημιουργήσει τόση πίστη στον εαυτό σου. Δηλαδή, ποιο είναι το χειρότερο πράγμα αν έκανα οντισιόν για αυτό; Πηδάς και κάνεις το άλμα».

Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του το 2023 και την επισημοποίησε στο Instagram τον Μάιο του 2025. Δύο μήνες αργότερα, ένας οικείος τους αποκάλυψε ότι ήταν «απίστευτα ευτυχισμένοι» και ότι ο Μπράντλεϊ «σκεπτόταν τον γάμο και τα παιδιά με την Τζίτζι».

Ο Μπράντλεϊ έχει μια εννιάχρονη κόρη, τη Λέα ντε Σεν, με το μοντέλο από τη Ρωσία, Ιρίνα Σάικ. Είχαν σχέση από το 2015 έως το 2019 και μετά τον χωρισμό τους οι σχέσεις τους ήταν τόσο φιλικές που μετακόμισαν λίγα τετράγωνα μακριά ο ένας από τον άλλον, στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης. Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια πεντάχρονη κόρη, την Khai, με τον Ζάιν Μαλίκ.

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