Ανδρίτσαινα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Στο νοσοκομείο η οδηγός

Σοκαριστικό τροχαίο με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό 30 μέτρων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, στην περιοχή Ράμα.

Το ατύχημα συνέβη στο δρόμο από Μυρώνια προς Ράμα σε απόσταση 500 μέτρων πριν το Ράμα όταν η 32χρονη οδηγός του αυτοκινήτου έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος.

Σύμφωνα με το ilialive.gr στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα. Η 32χρονη είναι κάτοικος της περιοχής.

Έπειτα από το τροχαίο φαίνεται πως είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας.

Διαβάστε επίσης