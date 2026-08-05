Ανδρίτσαινα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Στο νοσοκομείο η οδηγός

Η γυναίκα οδηγός έχασε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να καταλήξει στον γκρεμό 

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Ανδρίτσαινα: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό 30 μέτρων - Στο νοσοκομείο η οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
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Σοκαριστικό τροχαίο με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό 30 μέτρων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, στην περιοχή Ράμα.

Το ατύχημα συνέβη στο δρόμο από Μυρώνια προς Ράμα σε απόσταση 500 μέτρων πριν το Ράμα όταν η 32χρονη οδηγός του αυτοκινήτου έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος.

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Σύμφωνα με το ilialive.gr στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ που κατάφεραν να ανασύρουν τη γυναίκα. Η 32χρονη είναι κάτοικος της περιοχής.

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Έπειτα από το τροχαίο φαίνεται πως είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσαινας.

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