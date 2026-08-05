Φορτηγό έπεσε πάνω σε πυροσβεστικό κρουνό και δημιούργησε... συντριβάνι στη Λαμία

Ένα βανάκι προσέκρουσε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης 4 Αυγούστου σε πυροσβεστικό κρουνό στη Λαμία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα πρωτοφανές περιστατικό στη Νέα Άμπλιανη Λαμίας.

Από τη σύγκρουση το βανάκι «ξήλωσε» τον κρουνό και δημιούργησε άθελά του ένα αυτοσχέδιο, εντυπωσιακό «συντριβάνι» νερού, με τον πίδακα να εκτοξεύεται σε ύψος που ξεπερνούσε τα 7 - 8 μέτρα!

Μάλιστα, το απρόσμενο περιστατικό φαίνεται πως κίνησε το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής, καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν από κοντά αυτό το «συντριβάνι».

Νεαροί έσπευσαν να δουν το ασυνήθιστο «συντριβάνι» LamiaReport.gr

Όπως αναφέρει το LamiaReport.gr στο σημείο έφτασε μετά από λίγο συνεργείο της ΔΕΥΑ Λαμίας, το οποίο προχώρησε στη διακοπή της παροχής ώστε να γίνει στη συνέχεια αποκατάσταση της βλάβης, περιορίζοντας την απώλεια νερού και αποτρέποντας περαιτέρω προβλήματα στην περιοχή.

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