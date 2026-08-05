RE:KRETE – FORTEZZA THE CONCERT - Ένα μήνυμα ενότητας από την Κρήτη

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RE:KRETE – FORTEZZA THE CONCERT - Ένα μήνυμα ενότητας από την Κρήτη
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Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το Ρέθυμνο και ολόκληρη την Κρήτη, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νότιο τμήμα του νομού, το RE:KRETE πραγματοποιήθηκε στη Φορτέτζα με βαθύ σεβασμό προς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν, τους πυροσβέστες και όλους όσοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Πιστεύουμε πως ο πολιτισμός δεν βρίσκεται έξω από την κοινωνία. Αντίθετα, στις δύσκολες στιγμές μπορεί να αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης, έκφρασης και αλληλεγγύης. Με αυτό το σκεπτικό, το RE:KRETE έστειλε ένα μήνυμα ενότητας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης και τη δύναμη των ανθρώπων της.

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Η οργανωτική ομάδα εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στο Εργαστήρι Ζωγραφικής Σουρεάλ και ιδιαίτερα στην εκπρόσωπό του Σοφία Ζίγγου, για τη μοναδική live εικαστική εμπειρία που πρόσφεραν στο κοινό. Αντίστοιχα, ευχαριστεί θερμά τον Λαογραφικό Σύλλογο Χοροκρήτες και τον Μανώλη Καπαρό για την ξεχωριστή χορευτική παρουσία που ανέδειξε την κρητική παράδοση μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση.

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Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους χορηγούς και υποστηρικτές της διοργάνωσης, που πίστεψαν από την πρώτη στιγμή στο όραμα του RE:KRETE:Motor Oil, DPG Digital Media Group, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, PepsiCo Hellas, ΚΤΕΛ Κρήτης, Ρούβας Α.Ε., Redbull, TV Creta, CRETA24, ΣΚΑΪ Κρήτης 92,1, Etouri,καθώς και όλους τους συνεργάτες, τους εθελοντές και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

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Το RE:KRETE συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθειά του να αναδεικνύει μια σύγχρονη, δημιουργική και εξωστρεφή Κρήτη, με την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός μπορεί να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί ουσιαστικούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων.

Γιατί η Κρήτη δεν είναι μόνο ένας τόπος. Είναι οι άνθρωποί της.

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